人民网北京6月8日电 （记者黄盛）6月7日召开的国务院常务会议指出，发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，积极吸引外资创投基金，拓宽退出渠道，完善并购重组等政策，营造支持创业投资发展的良好生态。要针对创业投资特点实施差异化监管，落细税收优惠政策，支持专业性机构发展，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。

记者了解到，创投行业自去年以来迎来多重政策利好。特别是去年正式实施的《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《条例》），对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金明确进行政策支持。《条例》表示，符合国务院证券监督管理机构规定条件，将主要基金财产投资于其他私募基金的私募基金不计入投资层级，支持行业发挥积极作用，培育长期机构投资者。

今年以来，证监会为落实新“国九条”任务部署，配套出台了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出一揽子政策措施；推动出台《私募投资基金监督管理条例》，完善私募基金管理制度，鼓励创投基金“投早投小投长期投科技”。

证监会综合业务司司长周小舟在今年金融街论坛上表示，进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环，积极发挥好创业投资、股权投资在挖掘、培育、支持未来产业和新兴产业方面的独特作用。

据周小舟介绍，注册制改革以来，近九成的科创板上市公司和六成的创业板上市公司获得过私募基金支持。私募股权创投基金投资半导体、生物医药等重点科技创新领域项目约10万个，在投本金约4.3万亿元。

“长远来看，完善直接融资市场，拓宽科技企业融资渠道，弥补科技企业融资缺口仍是做好科技金融服务的重点方向。”中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示， “资本市场是支持科技金融的主要机制，发展真正的VC/PE（创业投资和私募股权投资）主要还须依赖民营资本。

清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩认为，风险投资需要耐心资本，不只是看短期回报。他表示，科技创新需要健康、开放的资本市场。学术研究发现，对于激励创新，长期股权投资优于债权投资。要大力发展直接融资，要市场化，更多地发展直接投资，而不是仅仅专注于银行的发展。

招联首席研究员董希淼也向记者表示，我国以银行为主的金融体系与之匹配度较弱，难以全面有效满足科技创新对金融服务的需求。应大力发展直接融资，推动股票市场和债券市场进一步加大支持和服务力度，不断提高科技创新和科技型企业直接融资比例。他建议，扩大社保基金、保险资金、理财资金等进行直接投资的比例；优化营商环境，加大政策支持力度，培育更多风投创投机构。

母基金研究中心负责人向记者表示，长期资金来源是制约创投发展的关键问题，募资市场目前仍然缺少真正的“长钱”。参照国际经验，VC/PE 的资金来源主要是养老金等保险资金、大学捐赠基金和各种家族财富，而国内这方面资金并未成为主流。随着国常会释放的利好，期待未来更多利好“长钱”进入VC/PE行业的政策与机制出现。

就如何营造支持创业投资发展的良好生态，也有业内人士认为，应进一步支持社保、年金等扩大投资范围，将指数基金等权益类产品纳入投资选择范围，推动长期资金参与市场非公开发行等，逐步提高长期资金权益类资产的配置比重；还可以推动建立长期资金三年以上的长周期考核机制，优化税收、会计核算等配套制度，提升长期资金投资行为的稳定性。

(责编：杨曦、章斐然)

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