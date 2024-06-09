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一季度末，银行业金融机构本外币资产总额同比增长8.1%——

金融服务实体经济能力持续增强

2024年06月09日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：金融服务实体经济能力持续增强

国家金融监督管理总局近日发布数据显示，一季度银行业资产总规模继续保持平稳增势。专家表示，随着国内需求持续恢复、社会预期向好，金融赋能实体经济将迎来更为广阔的增长空间。

总资产平稳增长

一季度银行业金融机构资产总规模持续增长，不仅反映了银行业自身的发展壮大，更体现出我国经济韧性强、基础稳、潜力大。

数据显示，今年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%。其中，大型商业银行本外币资产总额185万亿元，同比增长11.2%，占比43.1%；股份制商业银行本外币资产总额71.8万亿元，同比增长4.1%，占比16.7%。

中国银行研究院研究员叶银丹表示，一季度大型商业银行和股份制商业银行发挥了“压舱石”作用，引导金融资源向关键领域和薄弱环节倾斜，也促进了自身资产规模的壮大。分类型看，大型银行资产规模增长更快，这是由于在当前全球及国内经济形势复杂多变的背景下，越来越多居民和企业更加倾向于选择相对稳健的大型银行。

在银行总资产增长的同时，上市银行一季度财报显示，多家银行打响息差保卫战。一季度商业银行净息差为1.54%，较去年四季度的1.69%下降0.15个百分点，首次跌破1.6%关口。

招联金融首席研究员董希淼表示，净息差下降，主要由于商业银行主动加大向实体经济减费让利力度，贷款市场报价利率（LPR）持续下降，一季度企业贷款、个人贷款利率均处于历史低位。下一阶段，在推动社会综合融资成本稳中有降的背景下，商业银行净息差可能还会继续下降。在这种情况下，下调存款利率、压降负债成本成为商业银行的共同选择。

风险抵补能力增强

一季度，我国商业银行风险抵补能力整体充足。今年一季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.43%；一级资本充足率为12.35%；核心一级资本充足率为10.77%。

叶银丹表示，一季度资本充足率显著提升，风险加权资产增速环比降幅明显，主要受益《商业银行资本管理办法》落地的影响。今年一季度是此办法实施后的第一个季度，受益于调整风险参数，优化内评法覆盖范围和取消监管校准要求等因素，商业银行的风险加权资产有所下降，资本充足率上升。

合理的净利润水平，是商业银行稳健经营、防范风险的重要保障。今年一季度，商业银行累计实现净利润6723亿元，同比增长0.7%；平均资本利润率为9.57%，较上季末上升0.63个百分点。

中国社会科学院金融研究所银行研究室主任李广子表示，银行业金融机构资产平稳增长，说明当前我国银行业金融机构经营状况总体稳健，为防范化解金融风险奠定了坚实基础。

近年来，金融管理部门持续加强协调，加大对商业银行补充资本的支持力度，探索推出更多资本补充工具，增强抗风险能力。

董希淼建议，下一步，应加快建立商业银行资本补充长效机制，以此应对内外部风险冲击。银行需内外源相结合进行资本补充，内源性资本补充主要依靠提升盈利能力，通过利润留存补充资本；外源性资本补充需要从审慎角度出发，根据市场情况统筹运用境内外各类资本工具适当补充。

提升金融服务质效

今年以来，银行业深入贯彻落实中央金融工作会议精神，积极做好“五篇大文章”，统筹优化信贷结构，强化信贷精准赋能小微企业。

小微企业对稳就业、扩内需有着不可替代的作用。从一季度信贷投向看，银行业金融服务能力持续加强。今年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额74.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增长21.1%。

叶银丹表示，一季度，商业银行在普惠金融服务体系指引下，加速集聚优势信贷资源弥补实体经济薄弱环节。随着普惠金融的发展，我国金融市场整体更加包容和成熟，对经济社会发展的贡献也逐步增大。

国家金融监督管理总局日前发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，鼓励开发符合小微企业和个体工商户需求的产品和服务，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放。

据了解，为推动金融精准触达经营主体，银行机构聚焦小微企业跨境结算、融资等环节难点，全面优化金融服务。例如，江西宜丰县依托电商小镇打造跨境电商企业综合服务平台，孵化竹制品小微企业“走出去”，当地银行机构则通过完善汇率避险服务，为小微企业“出海”保驾护航。与此同时，多地银行机构围绕特色产业创新金融产品，量身定制差异化金融服务方案。专家表示，银行机构只有做好多场景金融服务，才能有力推动金融活水润泽小微企业。

国家金融监督管理总局有关负责人表示，今年将增加对小微企业法人信贷的支持，提高小微企业法人贷款和户数比重。同时，加强金融机构在产品销售、信息披露、收费定价等方面的行为监管，为银行业服务实体经济持续筑牢根基。（记者 王宝会）

(责编：方经纶、杨迪)
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