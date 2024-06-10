原标题：跨区域人员流动超两亿人次

本报北京6月9日讯（记者齐慧）据交通运输部消息，6月8日（端午节假期第1日），全社会跨区域人员流动量20867.1万人次，环比增长10.8%，比2019年同期增长9%。

其中，铁路客运量1724.6万人次，环比增长20.1%，比2019年同期增长21.1%，比2023年同期增长7.2%；公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）18872万人次，环比增长10.2%，比2019年同期增长8.4%，比2023年同期下降1.9%；水路客运量79.1万人次，环比增长20.9%，比2019年同期下降41.6%，比2023年同期增长10.9%；民航客运量191.4万人次，环比下降9.8%，比2019年同期增长11%，比2023年同期增长11.3%。

面对车流人流高峰，各地交通运输部门积极行动，从优化城市客运、切实保通保畅等方面做好工作，保障人民群众便捷平安舒心出行。多地秉持“未堵先疏、小堵早疏”原则，加强拥堵警情实时监测，合理利用路网资源导流、分流、限流，高效开展应急处突工作，保障群众出行安全。

(责编：罗知之、陈键)

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