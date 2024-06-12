人民网记者 黄盛

亚洲最大煤电二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）项目运行一周年，收集二氧化碳超20万吨；国内首个大机组污泥耦合处置示范项目，每年处理污泥最多可达15.9万吨；卸船机抑尘改造，使码头主要扬尘排放指标比港口行业排放标准降低97%……

我国能源行业的节能降碳与绿色转型正在加速推进。数据显示，我国以年均3%的能源消费增速支撑了年均超过6%的经济增长，同时实现了单位GDP能耗下降26.8%，单位GDP二氧化碳排放下降超35%，主要资源产出率提高60%以上的显著成就。

前不久国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。

就能源领域的传统火电企业而言，如何在节能减排新目标、新任务中既提升能源供应能力也实现低碳发展？

全国人大代表、国网泰兴市供电公司张强在6月5日举办的代表委员走进国家能源集团企业开放日活动上向记者表示，技术创新和管理创新的方式，推动了传统火电企业新质生产力的发展。比如，国家能源集团常州电厂（以下简称“常州电厂”）的绿色低碳综合转型发展道路，既为实现“双碳”目标担当作为，也为全面推进美丽中国建设做了示范。

据介绍，常州电厂通过脱硫双塔双循环、低氮燃烧器和脱硝SCR、湿式电除尘、凝变湿除等技术革新，主要污染物排放大幅下降，实现包括SO2、NOx、粉尘等污染物的超低排放，SO3、Hg等污染物的协同脱除，全面达到江苏省污染物友好排放标准要求；实施燃料干煤棚全封闭改造，厂区周界无组织排放粉尘浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源限值中无组织排放监控浓度限值要求；实施脱硫废水零排放改造，采用烟气余热浓缩+干燥工艺，单台机组废水处理量12.5t/h，实现废水零排放；电厂内污泥处置项目还有效解决了常州市生活污泥处置压力，实现减量化、资源化、无害化合规处置，解决了常州市30%的污泥处置需求。

“通过技术改造和产业布局，传统火力发电企业走出了具有自身特点的转型发展道路。”江苏省政协委员、新阳科技集团有限公司李健建议，传统火电企业可以面向社会、面向群众开展更多的开放日活动，打破群众对传统行业“高污染、高耗能”的固有认知，让社会各界看到传统行业在推动社会绿色转型发展中发挥的作用。

同样将技术创新运用到绿色转型当中的还有国家能源集团泰州电厂。该电厂2015年投产的世界首台百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组各项技术环保指标均处于世界最好水平。机组供电煤耗较全国煤电平均低近30克/千瓦时，以年利用6000小时计算，每年可节约标煤36万吨，减排二氧化碳超90万吨。截至2023年年底，该项目成果已推广应用于41台660MW和89台1000MW燃煤发电机组，新增产值3187.7亿元,这些机组每年可节约标煤5992.4万吨，减排二氧化碳近1.7亿吨。

“从发电系统全过程智能化，再到把二氧化碳收集起来变成可再生、可利用的资源，去销售、去再次利用，我觉得非常好，值得点赞。”江苏省政协委员、江苏诚泰测绘科技有限公司董事长侯先栋表示。

另据了解，从全国范围看，多数火电厂已达成超低排放标准。中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2023》显示，截至2022年底，全国达到超低排放限值的煤电机组约10.5亿千瓦，占煤电总装机容量比重约94%。2022年，全国电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别比上年降低19.4%、13%、11.6%。

(责编：王仁宏、高雷)

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