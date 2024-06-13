潘洁 魏玉坤 吴慧珺

新华社北京6月12日电（记者潘洁 魏玉坤 吴慧珺）国家统计局12日发布数据，5月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，涨幅与上月相同，环比下降0.1%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%。国内物价持续平稳运行。

CPI环比季节性略降，同比涨幅与上月相同——

“5月份，消费市场运行总体平稳，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅略小于近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品价格由上月下降1.0%转为持平；非食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.2%，影响CPI环比下降约0.14个百分点。

“非食品价格中，小长假后出行热度季节性减退，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别环比下降9.4%、7.9%和2.7%；受国际油价变动影响，国内汽油价格环比下降0.8%。”董莉娟说。

从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，影响CPI同比下降约0.37个百分点。食品中，鸡蛋、鲜果和食用油价格分别下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅继续扩大。

近段时间，牛肉价格的持续下跌，引发不少关注。“跟去年比，肉牛每斤下跌了4到5元，同比下降30%到40%。”安徽阜阳兴申农牧有限公司总经理普超群说，牛肉价格下行，一方面是由于供大于求，近年来牛存栏量不断增长，但市场消费需求不旺，另一方面由于国外整体养殖成本下降，进口牛肉价格低对本土市场造成一定冲击。

中国宏观经济研究院研究员刘雪燕分析，今年1至5月，CPI总体低位运行，既有翘尾因素，也有食品价格下降的影响。前5个月，食品价格同比下降2.8%。

PPI环比由降转涨，同比降幅收窄——

5月份，受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，PPI环比上涨0.2%，改变了前6个月连续下降趋势。其中，生产资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%。

受国际市场有色金属价格上行影响，国内有色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨3.9%，其中铜冶炼、铝冶炼、金冶炼价格分别上涨7.0%、3.4%、2.8%。

煤炭主产地供应偏紧，“迎峰度夏”补库需求陆续释放，煤炭开采和洗选业价格环比上涨0.5%。

大规模设备更新等政策逐步落地见效，钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨0.8%。

从同比看，5月份，我国PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格降幅收窄1.5个百分点，生活资料价格降幅收窄0.1个百分点。

消费市场持续回暖，物价有望温和回升——

业内人士分析指出，不管是从同比、环比还是核心CPI变化来看，近段时间，CPI变化都在改善，表明消费需求处于持续恢复态势。

在刚刚过去的端午假期，国内文旅、餐饮、零售等市场需求增长、人气旺盛，夏日消费热力涌动。商务部商务大数据显示，假期里全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长9.8%。全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长11.7%和9.2%。

“今年以来，核心CPI涨幅保持稳定，PPI总体低位回升，表明市场供求关系改善，需求持续恢复。”刘雪燕说。

商务部等多部门出台《2024年家政兴农行动工作方案》《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》；工业和信息化部等五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动……近期以来，稳经济政策持续发力，着力扩大国内需求，提振市场信心。

“下阶段，随着供应增加，食品价格仍然将处于季节性低位。工业消费品在以旧换新政策影响下，消费需求有望回升，价格总体将稳中略升。服务价格则在服务需求逐步恢复推动下有望继续回升。”国家统计局新闻发言人刘爱华说，综合这几个因素判断，下阶段CPI有望低位温和回升。

(责编：王震、陈键)

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