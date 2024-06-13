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外交部：敦促欧方同中方一道维护好经贸合作大局

2024年06月13日09:16 | 来源：新华社
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新华社北京6月12日电（记者马卓言）就有报道称欧盟将对从中国进口的电动汽车征收高达25%的关税，外交部发言人林剑12日表示，这起反补贴调查是典型的保护主义。中方敦促欧方同中方一道维护好中欧经贸合作大局，将采取一切必要措施坚定维护自身合法权益。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，欧盟将从下个月开始对从中国进口的电动汽车征收高达25%的关税，请问中方是否已收到这一决定的通知？发言人对此有何评论？

“我想强调的是，这起反补贴调查是典型的保护主义。”林剑表示，欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链稳定，最终也会损害欧洲自身利益。

他说，近段时间欧洲多个国家政要、业界代表对欧委会的调查表达了反对意见，认为通过对中国电动汽车加税来试图保护欧洲产业是错误的方法。

“保护主义没有前途，开放合作才是正道。我们敦促欧方恪守支持自由贸易、反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。中方将采取一切必要措施坚定维护自身合法权益。”林剑说。

(责编：王震、陈键)
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