科技日报青岛6月12日电 （记者王健高 宋迎迎）6月的山东港口青岛港，“氢”风拂面，“绿”意正浓。12日，全国首个全场景氢能港口建设启动仪式在青岛举行。现场，山东港口青岛港氢能港口建设方案发布，标志着我国首个全场景氢能港口建设正式启动。

仪式上，山东港口青岛港集团党委书记、董事长苏建光发布氢能港口建设方案。他介绍，山东港口青岛港将加快推动氢能全链条多场景应用落地，建设“中国氢港”。在具体举措上，山东港口将依托青岛港构建港口氢气供应体系、高效加氢体系、用氢安全管控体系“三大体系”，打造港口氢能全产业链一体化应用示范、多场景应用示范、多元化应用示范“三个示范”，建设氢能产学研创新发展平台、氢能贸易枢纽平台、氢能港口公共服务平台“三大平台”。

中国港口协会常务副会长陈英明表示，山东港口青岛港氢能港口的建设不仅将显著提升港口运营质量，还将有效减少碳排放，提速推进碳达峰碳中和，加快构建制氢、加氢、用氢、氢交易产业生态圈，推动港口氢能贸易发展。

近年来，山东港口青岛港积极探索氢能在港口的多场景应用，统筹推进氢能“制、储、运、加、用”全链条发展，为全场景氢能港口建设打下坚实基础。

眼下，在青岛港前湾港区繁忙的作业码头上，一辆辆氢能集卡装载着集装箱，穿梭往返堆场和码头，串成了一道亮丽的风景线。

氢能集卡最大牵引能力70吨，百公里运行氢耗低至9.7公斤，相较于普通燃油集卡绿色环保优势显著。目前，山东港口青岛港推广应用各类港口专用氢能车辆50辆，累计运营里程80万公里，替代燃油26万公升。

除氢能集卡外，山东港口青岛港还将氢能引入自动化码头应用场景，以氢能驱动自动化轨道吊运行。2022年，青岛港仅用3个月就建成国内首座全资质港口加氢站，该加氢站日加氢能力达到1000公斤以上。目前，加氢站累计加氢量超过80吨，减少碳排放1000吨以上，构建了“低成本、高效率、高可靠”的港口氢能供给体系。

苏建光介绍，山东港口青岛港还率先开展了7000匹超大功率氢电混合动力拖轮的研制工作，该拖轮建成后每年可减少碳排放1400吨，推动港口氢能应用从陆域向水域延伸。

港口绿色转型，需要港航各方、上下游、全产业链条的协同发力。仪式上，山东港口青岛港与10家氢能港口建设生态合作伙伴进行了集中签约，将集聚全产业链力量，搭建起氢能产业高质量发展的重要合作交流平台，为未来发展引来源头活水。

(责编：王震、陈键)

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