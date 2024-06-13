全国主产区已收购新麦超1000万吨
2024年06月13日20:49 | 来源：新华网
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新华社北京6月13日电（记者王立彬）随着夏粮收获进入扫尾阶段，全国夏粮收购工作由南向北全面展开，主产区粮食企业已累计收购新麦超1000万吨。
国家粮食和物资储备局13日发布数据称，当前全国夏粮进入收购旺季。从各地看，新季小麦产量有所增加，质量普遍好于去年。截至目前，主产区粮食企业累计收购新麦超过1000万吨，同比明显增加。其中，河南超过300万吨，安徽、江苏均在200万吨以上，湖北、山东、河北等地正在陆续上量。从仓容数据来看，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省共准备小麦仓容近8000万吨；从资金看，初步安排夏粮收购资金1100亿元。
国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，有关部门和地方将认真落实市场调控政策措施，精心组织市场化收购和政策性收购。将紧紧围绕农民售粮诉求，抓好收购现场、咨询、预约、信息、产后等各项服务，让农民卖“明白粮”“放心粮”。严厉打击“打白条”、压级压价等不法行为，坚决防止坑农害农行为发生。同时加强粮食市场监测预警，引导稳定市场预期，帮助售粮农民和收粮企业合理安排购销活动。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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