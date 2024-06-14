人民网北京6月13日电 （记者栗翘楚）6月13日，工业和信息化部火炬中心召开2024年火炬工作座谈会，研究部署2024年火炬工作。工业和信息化部党组成员、副部长单忠德出席会议并讲话，相关司局及部属单位负责同志受邀参加会议。工业和信息化部火炬中心党委书记、主任吕先志主持会议。

座谈会现场。图片来源：工信部火炬中心

会议指出，火炬工作坚持把创新作为引领发展的第一动力，坚持科技创新与产业创新深度融合，坚持把高质量发展要求贯穿新型工业化全过程，坚持发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，在体系优化布局、科技企业培育、产业创新发展、科技产业园区和创新工作品牌等方面取得了显著成效，形成了“火炬引领、央地联动、体系协同、服务集成”的工作模式，积累了中国特色高新技术产业创新发展经验。

会议强调，火炬工作是中国高新技术产业化的一面旗帜。要坚持守正创新、坚定创新信心，在引领我国高新技术产业化事业创新发展上作示范；强化创新引领、坚定改革信心，在加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展上走在前。继承巩固、创新发展，做深做实“高”和“新”两篇文章，发展高科技、实现产业化，加快形成新质生产力，认真做好2024年重点工作。一是大力推进科技创新，加快实现高水平科技自立自强；二是以科技创新推动产业创新，加快建设产业科技创新高地；三是着力强化服务创新，发展高水平科技服务业；四是着力推进发展方式创新，推动高端化、智能化、绿色化、融合化发展；五是扎实推进体制机制创新，打造高质量发展创新生态；六是加强组织领导，不断健全完善管理体系。

会议要求，充分发挥火炬中心服务支撑作用，加快打造“火炬”品牌升级版。推动有组织的科技创新、有组织的产业发展、有组织的队伍建设、有组织的管理提升，不断提升综合竞争力、提升创新能力、提升国际影响力，为实现高水平科技自立自强，增强产业链供应链韧性和安全水平，服务以先进制造业为支撑的现代化产业体系贡献力量。

北京市科委、中关村管委会和浙江省经济和信息化厅、湖南省科技厅、广东省科技厅、陕西省工业和信息化厅、大连高新区、无锡高新区、北航国家大学科技园、上海技术交易所、中国生产力促进中心协会10家参会单位有关负责同志介绍了发展成效及重点工作，30家相关单位作书面交流。

(责编：杨曦、高雷)

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