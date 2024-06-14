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甘肃：不断开创富民兴陇新局面

2024年06月14日08:57 | 来源：新华社
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新华社北京6月13日电（记者李恒 梁军）甘肃省委副书记、省长任振鹤13日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，近年来，甘肃在打赢脱贫攻坚战的基础上，立足城乡发展、区域发展、产业发展三方面不平衡的省情特征，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，奋力谱写富民兴陇的精彩篇章。

“2022年以来，甘肃经济增速连续7个季度保持在全国第一方阵。”任振鹤介绍，在新发展理念指引下，甘肃用足用好国家政策红利，巩固强化经济回升向好势头，围绕强科技、强工业、强省会、强县域四大行动，重点做好盘活存量、引入增量、提高质量、增强能量、做大总量的“五量”文章。

在盘活存量上，甘肃充分发挥老工业基地优势，加快传统产业改造升级，促进优势主导产业延链补链强链，一批“老字号”正在成长为根基稳固、枝繁叶茂的“产业树”。“产业活了、链条长了、企业数量也多了，‘十四五’以来净增规模以上工业企业1059家。”任振鹤说。

在引入增量上，甘肃主动融入全国统一大市场，大力改善优化营商环境，积极承接东中部地区产业转移，与央企连续三年集中签约，一大批合作项目落地投产。2023年全省招商引资签约金额突破万亿元大关。

在提高质量上，甘肃集聚优质科创资源。任振鹤举例说，中国科学院近代物理研究所研制的国内首台（套）、具有自主知识产权的碳离子治疗系统在甘肃投入临床应用，实现了重离子超大型装置国产替代，是消灭癌细胞的“国之重器”。

在增强能量上，甘肃有86个县市区，当地将县域分为城市服务型、工业主导型、农业优先型、文旅赋能型、生态功能型，因地制宜引导分类发展，着力培育一批农业强县、工业富县、文旅名县和生态大县。

在做大总量上，甘肃把发展作为解决一切问题的基础和关键，坚持生态优先、绿色发展，发挥自身比较优势，大抓产业和项目。任振鹤介绍，2023年甘肃经济总量达到1.18万亿，是2012年的2.2倍。

任振鹤表示，下一步，甘肃将深入落实新时代推动西部大开发等重大国家战略，找准定位、放大优势，更好地把国家政策转化为发展实效。同时，重振老工业基地雄风，因地制宜发展新质生产力，加快构建具有甘肃特色的现代化产业体系，让高质量发展行稳致远。

(责编：王震、陈键)
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