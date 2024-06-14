原标题：616客户节精彩呈现，中国人寿寿险公司与客户暖心相聚

六月，是生机盎然的季节。中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）迎来与客户们暖心相聚的时刻。

日前，中国人寿寿险公司正式拉开2024年第十八届国寿616客户节的序幕。本届客户节以“牵手国寿 智享未来”为主题，旨在通过一系列丰富多彩的活动，进一步提升金融服务的便利性、普惠性和可得性，为广大客户带来更加放心、省心和贴心的综合金融服务体验。

作为寿险行业头部企业，中国人寿寿险公司始终坚持“以客户为中心”的理念，一直致力于优化服务流程，提升客户体验。此次客户节期间，该公司进一步丰富“线上+线下”活动形式，通过多样化的互动体验，为广大客户带来了一场别开生面的节日盛宴，让客户在活动参与中感受到公司的关怀与温暖。

线上活动精彩纷呈 互动回馈形式多样

在数字化时代，中国人寿寿险公司紧跟潮流，充分利用互联网技术，精心打造了集国潮、科技、欢乐为一体的线上活动专区，为客户提供丰富多彩的互动体验。通过四款趣味互动游戏、集徽章打卡、感恩回馈等多种形式，与客户进行深度互动。在6月16日当天，公司推出感恩回馈“接福袋”活动，客户有机会获得精美礼品。同时，公司还推出了“我与客户节的故事”征集活动，旨在发现、记录和传播客户与客户节的美好瞬间。

在客户节期间，中国人寿寿险公司集中展示了近20款高质量产品，包括个人养老金产品、年金产品、综合意外险产品、基金产品等，致力于满足不同客户的多元化需求。

值得一提的是，本届客户节还推出了“高考护梦季·闪闪人生路”活动，聚焦高中生家庭需求，提供“福利活动+答疑直播+资讯干货”的多重组合。围绕“名师指导show未来”的主题，通过线上直播答疑和线下讲座咨询相结合的方式，为广大家长和学生提供了高考志愿填报的科普服务，助力他们实现人生梦想。

此外，中国人寿寿险公司还在微博推出了“脆皮人生听诊室”系列微综艺短视频，聚焦时下热点健康议题，传递康养理念。

线下活动同步开展 客户体验全新升级

除了丰富多彩的线上活动，中国人寿寿险公司还在全国设置线下客户节专属活动，融合女性、亲子、运动、健康等多元主题，邀请客户参与各类线下活动，感受中国人寿寿险公司的贴心服务。

此外，该公司还在江苏、湖南、湖北、河南、陕西、内蒙古、广西、北京开展“闪光8城”线下志愿填报巡讲活动，并同步联动北京、南京分公司开展“985直通车”一日游学活动，为广大学生和家长提供权威的高考志愿填报指导和丰富的游学体验。

以客户为中心 持续打造卓越服务

616客户节是中国人寿寿险公司与客户共同期待的盛大节日，也是公司服务品质的重要体现。

此次客户节活动不仅是中国人寿寿险公司对客户的一次盛大回馈，更是公司与客户之间沟通与交流的重要桥梁。通过这次活动，客户们更加深入地了解了中国人寿的企业文化和服务理念，增强了对公司的信任和忠诚度。而中国人寿寿险公司也通过与客户的面对面交流，更加清晰地了解到客户的需求和期望，为公司未来的发展提供了有力的参考。

中国人寿寿险公司一直秉持着“以客户为中心”的服务理念，致力于为客户提供简捷、品质、温暖的“国寿好服务”。多年来，公司不断创新和优化产品与服务，满足客户多样化的需求。通过举办客户节这样的活动，中国人寿寿险公司进一步拉近了与客户之间的距离，提升了客户的满意度和体验感。

中国人寿寿险公司表示，将继续以客户需求为导向，围绕广大客户日益多元化的保险保障需求，持续加强产品和服务的创新供给，优化客户服务体验。同时，持续开展形式多样的客户回馈活动，加强与客户的互动与沟通，积极履行社会责任，为客户创造更大的价值，为社会的稳定和发展做出新的更大贡献。

(责编：董童、李源)

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