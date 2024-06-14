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RCEP全面生效一周年 区域开放合作迈上新台阶

2024年06月14日15:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月14日电（记者谢希瑶）今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效满一周年。记者14日从商务部获悉，RCEP全面生效一年来，进一步促进了本区域更大范围、更高水平和更深层次的开放合作。

　　激发区域经济发展活力。2023年，RCEP区域内部贸易达5.6万亿美元，较协定正式生效前的2021年略有增长。域内产业链供应链合作愈发紧密。2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，是2021年的2.2倍。

　　助力我国扩大高水平对外开放。货物贸易稳中有进，2023年，我国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元人民币，比2021年增长5.3%。投资合作持续升温，2023年，我国对RCEP其他成员国非金融类直接投资流量达到180.6亿美元，同比增长26%，高于我国对全球投资增速14个百分点。更多企业从RCEP中获利，2023年，我国企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元人民币，税款减让达到23.6亿元人民币。

　　RCEP是世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，是亚太区域经济一体化的重要里程碑。2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP，并推动协定于2022年1月1日正式生效。2023年6月2日，RCEP对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15个签署国全面生效。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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