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三部门部署开展质量融资增信工作

2024年06月14日16:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月14日电（记者赵文君）市场监管总局会同中国人民银行、金融监管总局近日联合印发《关于开展质量融资增信工作更好服务实体经济高质量发展的通知》，通过加强制度设计，引导全国广泛开展质量融资增信工作，赋能企业质量提升，服务实体经济发展。

　　这是记者14日从市场监管总局二季度新闻发布会上获悉的。质量融资增信是指以企业具备的质量能力、资质等质量要素为依据建立的增信机制，旨在为具有较高质量效益水平的企业提供融资服务。

　　市场监管总局副局长田世宏在发布会上表示，质量融资增信是质量和金融协同联动助力实体经济发展的一项创新举措，要瞄准广大企业和金融机构当前在融资增信上的关注点，找准拓宽质量效益型企业融资增信渠道的突破点。

　　田世宏介绍，目前质量融资增信工作融资规模较小，参与金融机构数量不多。下一步，将研究市场监管部门、金融监管部门、金融机构、企业等各环节衔接畅通的模式和机制，总结可复制可推广的质量融资增信服务标准；引导各地将质量融资增信业务纳入政府性融资担保范围；推动设立针对质量融资增信业务的专项担保基金，鼓励对质量融资增信贷款实施贴息；鼓励有条件的地方先行先试，促进股权、基金、债券等金融政策工具组合发力。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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