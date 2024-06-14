1至5月我国汽车产销量同比分别增长6.5%和8.3%
2024年06月14日16:37 | 来源：新华网
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新华社北京6月14日电（记者高亢）记者14日从中国汽车工业协会获悉，1至5月，我国汽车产销量分别达1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，汽车产销量保持同比稳步增长。
据中汽协副秘书长陈士华介绍，5月，我国汽车产销量分别达237.2万辆和241.7万辆，产量环比下降1.4%、销量环比增长2.5%，同比分别增长1.7%和1.5%，销量环比、同比均实现小幅增长。
中汽协数据显示，1至5月，新能源汽车产销量达392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%。
陈士华表示，当前，汽车行业总体运行依然面临较大压力，随着相关利好政策加快落地、持续发力，将充分释放消费潜力，推动行业稳定发展。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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