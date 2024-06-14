人民网北京6月14日电 （记者杜燕飞）国家发改委13日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月13日24时起，国内汽油价格下调190元/吨、柴油下调180元/吨。折合升价来看，92号汽油、0号柴油每升均分别下调0.15元，95号汽油每升下调0.16元。

至此，国内油价迎来年内第四次下调，国内油价呈现“五涨四降三搁浅”格局，多地92号汽油价格重回“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主们加满一箱92号汽油将少花7.5元。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，在需求疲软、产量预期增长等因素共同作用下，国际油价下降。具体来看，四季度全球原油产量将出现增长的预期主导市场情绪，国际油价承压。美国能源信息署数据显示原油和汽油库存双双增长，国际能源署再次下调今明两年全球原油需求增速预测值，表明原油需求仍然疲软。

下一次调价窗口将在6月27日24时开启。隆众资讯分析师李彦表示，以当前国际原油价格水平计算，新一轮成品油调价开局将呈现上调趋势。展望后市，“欧佩克+”减产氛围的利好支撑仍在，美国传统燃油消费旺季开始逐渐释放利好，且地缘政治不稳定性也在延续，预计下一轮成品油调价上调概率较大。

国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价可能震荡偏强运行。非“欧佩克+”产油国产量继续保持较高水平，高利率抑制原油需求，在此背景下“欧佩克+”延长“协议减产”，旨在平衡供需进而给油价托底支撑。而不稳定的地缘政治局势将加大油价波动幅度。

附：各地92号汽油最高零售价格：

海南海口：92号汽油8.96元/升

西藏拉萨：92号汽油8.72元/升

辽宁沈阳：92号汽油8元/升

云南昆明：92号汽油7.99元/升

贵州贵阳：92号汽油7.98元/升

四川成都：92号汽油7.94元/升

重庆：92号汽油7.91元/升

广西南宁：92号汽油7.91元/升

广东广州：92号汽油7.87元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.81元/升

湖北武汉：92号汽油7.86元/升

河南郑州；92号汽油7.86元/升

北京：92号汽油7.85元/升

甘肃兰州：92号汽油7.85元/升

河北石家庄：92号汽油7.84元/升

天津：92号汽油7.84元/升

江苏南京：92号汽油7.82元/升

浙江杭州：92号汽油7.82元/升

吉林长春：92号汽油7.81元/升

上海：92号汽油7.81元/升

山东济南：92号汽油7.81元/升

福建福州：92号汽油7.81元/升

江西南昌：92号汽油7.81元/升

青海西宁：92号汽油7.81元/升

安徽合肥：92号汽油7.8元/升

湖南长沙：92号汽油7.8元/升

山西太原：92号汽油7.8元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.78元/升

宁夏银川：92号汽油7.75元/升

陕西西安：92号汽油7.73元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.62元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：王仁宏、高雷)

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