人民网北京6月14日电 （记者李栋）随着各地新麦陆续上市，中储粮夏粮收购工作有序推进，河南、安徽、湖北、山东等多个小麦主产区直属企业已陆续开秤收购，助力牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。

在夏粮启动收购前，作为夏粮收购主力军，中储粮集团公司先后到6个主产省进行实地调研，对小麦生产和市场形势进行分析，研判夏粮收购形势，部署安排夏粮收购工作。

据介绍，在仓容准备方面，中储粮集团公司出台《关于做好租仓储粮管理工作的意见》，努力备好备足小麦收购仓容，高效落实国家粮食调控任务，确保有仓等粮。

在人员力量方面，配足配齐收购期间所需作业人员，与国有粮食企业开展用工合作，确保有人收粮。

在资金保障方面，加强与农发行等相关单位对接，做好收购资金保障，确保有钱收粮。

夏粮收购，科技护航。相关负责人介绍，通过提升和完善信息化智能监管功能，已完成400余家直属库“技防技控”储粮监管项目建设，今年将在近500家分库全面推广，实现“技防技控”储粮监管全覆盖。

当前，各地新麦陆续上市，多个辖区直属库点已开始挂牌收购新粮。据介绍，按照有关部门工作安排，中储粮相关企业将在山东、安徽、河南、湖北等主产省全面增加新季小麦收储规模。

截至目前，共启动轮换收购与增储收购库点300余个，积极引导其他市场主体入市收购，发挥稳市场、稳预期作用。同时，中储粮集团公司严格规范执行最低收购价收购预案，一旦符合启动条件，将及时按程序启动收购，发挥托底作用。

(责编：王仁宏、高雷)

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