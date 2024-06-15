鲁元珍

原标题：开展质量融资增信 服务实体经济发展

近日，市场监管总局会同中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于开展质量融资增信工作更好服务实体经济高质量发展的通知》，进一步增强质量政策与金融政策协同，助力实体经济发展。

市场监管总局副局长田世宏介绍，质量融资增信是指以企业具备的质量能力、资质等质量要素为依据建立的增信机制，旨在为具有较高质量效益水平的企业提供融资服务，一些地方实践中，也称为“质量贷”或“质量融”。目前，质量融资增信工作尚处于发轫阶段，主要集中在部分省份和一些城市的“点”上，还未在全国“面”上开展，并且存在融资规模较小、参与金融机构数量不多等问题。因此，三部门联合制定出台了通知，通过加强制度顶层设计，引导全国各地广泛开展质量融资增信工作，更好更全面地赋能企业质量提升，服务实体经济发展。

中国人民银行信贷市场司副司长车士义表示，人民银行引导金融机构深入挖掘和利用质量融资增信要素，优化信贷评价和风险管理模型，创新开发相关产品和服务。创设普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和科技创新再贷款等阶段性工具，为银行机构发放相关贷款给予低成本资金支持。通过共享市场监管部门掌握的企业质量信息、探索将质量融资增信业务纳入政府性融资担保范围、提供贷款贴息等。

金融监管总局政策研究司二级巡视员李晓文表示，金融监管总局将指导银行机构运用质量要素为企业提供金融服务。银行机构开展业务时，要深入挖掘和利用质量融资增信要素信息和企业信用信息，建立健全多维度的综合评价体系；健全工作机制，根据市场监管等部门提供的企业名单和质量融资增信要素信息积极对接企业融资需求；依托质量融资增信要素，为企业量身定制相关金融产品和服务；建立健全质量融资增信风险管理制度，加强风险监测预警处置。

(责编：郝帅、申佳平)

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