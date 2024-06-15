夏粮收购工作有序推进
2024年06月15日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：夏粮收购工作有序推进
当前夏粮进入收购旺季，目前，中储粮集团公司夏粮收购工作有序推进，河南、安徽、湖北、山东等多个小麦主产区直属企业已陆续开秤收购。在有序做好小麦轮换收购的同时，中储粮集团公司按照有关部门工作安排，近期已在小麦主产区全面增加新季小麦收储规模，陆续开展收储，积极发挥对市场引领带动作用，助力牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。
据介绍，启动收购前，中储粮集团公司召开2024年夏粮收购工作会议，分析研判夏粮收购形势，部署安排夏粮收购工作。在仓容准备方面，中储粮集团公司努力备好备足小麦收购仓容，高效落实国家粮食调控任务，各辖区认真组织开展社会仓容调查，确保有仓等粮；在人员力量方面，配足配齐收购期间所需作业人员，并统筹安排租仓库点收储人员力量，确保有人收粮；在资金保障方面，加强与农发行等相关单位对接，做好收购资金保障，确保有钱收粮。同时，通过技术升级，用科技护航夏粮收购全过程。中储粮集团公司提升和完善信息化智能监管功能，已完成400余家直属库“技防技控”储粮监管项目建设，实现“技防技控”储粮监管全覆盖；进一步提升中储粮“惠三农”综合服务平台的覆盖范围，使用“一卡通”系统为售粮人提供优质便利的结算服务，不断创新为农服务方式、提升为农服务水平。
(责编：郝帅、申佳平)
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