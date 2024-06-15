冯其予

原标题：激发区域经济增长活力

今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效已满一年。作为世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，RCEP全面生效一年以来，进一步促进了本区域更大范围、更高水平和更深层次的开放合作，为提振全球经济复苏增强了信心。

商务部新闻发言人何亚东表示，RCEP生效为我国扩大高水平对外开放提供了助力。货物贸易实现稳中有进。2023年，我国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元，比2021年增长5.3%。投资合作取得新进展。2023年我国对RCEP其他成员国非金融类直接投资流量达180.6亿美元，同比增长26%，高于我国对全球投资增速14个百分点。越来越多企业从RCEP中获利。2023年我国企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元，税款减让达23.6亿元。

“RCEP全面生效以来，有效促进了我国产业发展。”国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员赵福军表示，RCEP关税减让政策落地，有助于提升我国出口竞争力，同时减少进口成本，为我国产业发展提供有力支撑。

辽宁东盛科技集团有限公司是一家在绿色包装领域深耕20余年的企业。该公司负责人文博表示，RCEP实施是一项重大利好。未来几年内，公司出口日本的产品关税将从3.5%降至零，产品价格在日本市场将更具竞争力。

在RCEP助推下，越来越多成员国企业锚定中国大市场，共享巨大机遇。韩国护肤品品牌达朗喜大中华区总代表丁雪表示，得益于RCEP生效实施的政策红利，公司产品进入中国市场的关税降低，为公司进一步深耕中国市场创造了机遇。

与此同时，RCEP其他成员国在我国外贸中的地位也得到提升。我国与东盟进出口占我国外贸比重从2021年的14.5%，上升至今年前5个月的15.8%。赵福军表示，RCEP其他成员国是我国参与国际循环的重要组成部分，RCEP落地实施，也有助于深化我国与RCEP其他成员国合作，助力加快构建新发展格局。

RCEP全面生效激发了区域经济发展活力。数据显示，2023年，RCEP区域内部贸易达5.6万亿美元，较协定正式生效前的2021年略有增长。域内产业链供应链合作愈发紧密。2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长了29.8%，是2021年的2.2倍。

何亚东表示，我国将持续高质量推进RCEP实施工作，对外要充分发挥2024年中国担任RCEP联合主席国作用，引领各方高水平履约，不断提升协定在区域整体的实施效果；对内要继续为企业用好用足RCEP等自贸协定优惠措施提供支持和服务。

“RCEP协议作为高水平自贸协定，需要加强与其他自贸协定对接，充分发挥对经贸合作的促进作用。”赵福军表示，一是加强协定内容对接。如RCEP成员国与成员国之外的其他国家在商签自贸协定时，可以以RCEP协议内容为基础，商谈相关条款，有助于成员国企业较好地适应不同的自贸协定。二是充分发挥RCEP成员国之间商签的自贸协定与RCEP协定“双轮驱动”作用。可以针对国际经贸规则变化新情况，在推动商签的自贸协定升级时，将RCEP协议相关内容纳入，并对接高标准国际经贸规则，达成更高水平的自贸协定。

当前RCEP规则的利用率仍然偏低，在一定程度上制约了红利的释放。近日，商务部办公厅印发关于参考借鉴好经验好做法高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）工作的通知，总结了RCEP生效两年多来，各地方结合本地实际，形成的一批RCEP实施的好经验好做法。中国国际经济交流中心美欧研究部副部长、研究员张茉楠表示，要因地制宜、找准定位，把各地的禀赋优势与外部需求相结合，更好融入RCEP的产业链、供应链与价值链。同时，作为对外贸易的生力军，中小外贸企业对自贸协定相关规则了解相对较少，相关部门需采取多元措施帮助他们抓住机遇，让中小外贸企业“懂规则、用规则”。

(责编：郝帅、申佳平)

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