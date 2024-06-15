人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

激发区域经济增长活力

冯其予
2024年06月15日08:49 | 来源：经济日报
小字号

原标题：激发区域经济增长活力

　　今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效已满一年。作为世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，RCEP全面生效一年以来，进一步促进了本区域更大范围、更高水平和更深层次的开放合作，为提振全球经济复苏增强了信心。

　　商务部新闻发言人何亚东表示，RCEP生效为我国扩大高水平对外开放提供了助力。货物贸易实现稳中有进。2023年，我国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元，比2021年增长5.3%。投资合作取得新进展。2023年我国对RCEP其他成员国非金融类直接投资流量达180.6亿美元，同比增长26%，高于我国对全球投资增速14个百分点。越来越多企业从RCEP中获利。2023年我国企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元，税款减让达23.6亿元。

　　“RCEP全面生效以来，有效促进了我国产业发展。”国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员赵福军表示，RCEP关税减让政策落地，有助于提升我国出口竞争力，同时减少进口成本，为我国产业发展提供有力支撑。

　　辽宁东盛科技集团有限公司是一家在绿色包装领域深耕20余年的企业。该公司负责人文博表示，RCEP实施是一项重大利好。未来几年内，公司出口日本的产品关税将从3.5%降至零，产品价格在日本市场将更具竞争力。

　　在RCEP助推下，越来越多成员国企业锚定中国大市场，共享巨大机遇。韩国护肤品品牌达朗喜大中华区总代表丁雪表示，得益于RCEP生效实施的政策红利，公司产品进入中国市场的关税降低，为公司进一步深耕中国市场创造了机遇。

　　与此同时，RCEP其他成员国在我国外贸中的地位也得到提升。我国与东盟进出口占我国外贸比重从2021年的14.5%，上升至今年前5个月的15.8%。赵福军表示，RCEP其他成员国是我国参与国际循环的重要组成部分，RCEP落地实施，也有助于深化我国与RCEP其他成员国合作，助力加快构建新发展格局。

　　RCEP全面生效激发了区域经济发展活力。数据显示，2023年，RCEP区域内部贸易达5.6万亿美元，较协定正式生效前的2021年略有增长。域内产业链供应链合作愈发紧密。2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长了29.8%，是2021年的2.2倍。

　　何亚东表示，我国将持续高质量推进RCEP实施工作，对外要充分发挥2024年中国担任RCEP联合主席国作用，引领各方高水平履约，不断提升协定在区域整体的实施效果；对内要继续为企业用好用足RCEP等自贸协定优惠措施提供支持和服务。

　　“RCEP协议作为高水平自贸协定，需要加强与其他自贸协定对接，充分发挥对经贸合作的促进作用。”赵福军表示，一是加强协定内容对接。如RCEP成员国与成员国之外的其他国家在商签自贸协定时，可以以RCEP协议内容为基础，商谈相关条款，有助于成员国企业较好地适应不同的自贸协定。二是充分发挥RCEP成员国之间商签的自贸协定与RCEP协定“双轮驱动”作用。可以针对国际经贸规则变化新情况，在推动商签的自贸协定升级时，将RCEP协议相关内容纳入，并对接高标准国际经贸规则，达成更高水平的自贸协定。

　　当前RCEP规则的利用率仍然偏低，在一定程度上制约了红利的释放。近日，商务部办公厅印发关于参考借鉴好经验好做法高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）工作的通知，总结了RCEP生效两年多来，各地方结合本地实际，形成的一批RCEP实施的好经验好做法。中国国际经济交流中心美欧研究部副部长、研究员张茉楠表示，要因地制宜、找准定位，把各地的禀赋优势与外部需求相结合，更好融入RCEP的产业链、供应链与价值链。同时，作为对外贸易的生力军，中小外贸企业对自贸协定相关规则了解相对较少，相关部门需采取多元措施帮助他们抓住机遇，让中小外贸企业“懂规则、用规则”。

(责编：郝帅、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：多地“真金白银”促消费 夏日消费市场活力四射
　　高温来袭，消暑清凉商品走俏、避暑游热度攀升、消费品以旧换新持续发力……夏日市场的消费活力正火热开启。 近期，广东、海南、安徽等多地纷纷开启新一轮消费券的发放，主要涉及文旅、家电、汽车、餐饮等长期消费的热点领域。…
人民银行：前五个月社会融资规模增量累计14.8万亿元
　　人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元，同比少增2.1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加727亿元，同比多增778亿元；委托贷款减少915亿元，同比多减1714亿元；信托贷款增加2350亿元，同比多增1968亿元；未贴现的银行承兑汇票减少318亿元，同比多减1863亿元；企业债券净融资1.2万亿元，同比多2519亿元；政府债券净融资2.49万亿元，同比少3497亿元；非金融企业境内股票融资1060亿元，同比少2835亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部