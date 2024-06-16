6月15日下午，一趟满载110标准箱机械设备、汽车配件、家用电器等货物的中欧班列从铁路义乌西站缓缓驶出，开往德国杜伊斯堡，标志着长三角首趟全程时刻表中欧班列（义乌-杜伊斯堡）成功开行。

全程时刻表中欧班列是指按照沿线各国铁路商定的车次、线路、班期，以及固定的境内外始发、口岸、终到时间开行的中欧班列，运输时效更稳定，有助于推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展，保障国际供应链、产业链稳定顺畅。

义乌西站作为长三角首个开行全程时刻表班列的始发（终到）站点，每周去回程各开行1列，去程每周六从铁路义乌西站发车，回程每周五从杜伊斯堡发车，全程超11500公里，用时由原来的19天缩短到13天左右，运输时效大幅提升。（记者魏一骏）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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