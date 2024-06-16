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首条长三角列车“环线”开行

2024年06月16日09:32 | 来源：光明日报
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6月15日，中国铁路上海局集团有限公司第三季度列车运行图正式实施。新图中，长三角超级环线高铁列车当天上午迎来首发，这也是首条跨越长三角三省一市的环形高铁列车，“轨道上的长三角”新增一条环形“走廊”。

据了解，此次开行的上海-上海虹桥G8388次超级环线高铁列车途经上海、江苏、浙江、安徽三省一市，全程停靠上海、南京南、合肥南、九华山、千岛湖、杭州东、上海虹桥等21座车站，单向行驶里程超1200公里，全程旅行时间8小时9分钟。该高铁列车将上海、南京、合肥、杭州等4座长三角中心、副中心城市串联，沪苏浙皖三省一市也首次借由环线列车产品连线成“圈”。

随着杭昌高铁黄昌段、池黄高铁的相继开通，G8388次列车通过沪宁城际、宁蓉铁路、合安高铁、宁安高铁、池黄高铁、杭昌高铁、沪昆高铁等7条铁路进行串联，形成了上海至南京南至合肥南至黄山北至杭州东至上海虹桥的长三角环形铁路网。（记者孟歆迪、颜维琦）

(责编：王仁宏、李楠桦)
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