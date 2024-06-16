我国烟气提水量最大的火电机组投运
2024年06月16日19:42 | 来源：新华网
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新华社呼和浩特6月16日电（记者刘懿德）记者从国家电投集团内蒙古能源有限公司获悉，6月15日，我国烟气提水量最大的66万千瓦超超临界火电机组在内蒙古自治区锡林郭勒盟完工投产，该项目年发电能力约为66亿千瓦时，年烟气提水量约为163万吨。
15日9时，国家电投集团内蒙古能源有限公司白音华坑口电厂2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，标志着该电厂两台66万千瓦超超临界火电机组全面建成，正式投入商业运营。6月7日，该电厂1号机组已通过168小时满负荷试运行。
据介绍，该项目每年可消纳褐煤400多万吨。在生产电能的同时，该项目采用烟气提水技术，每年可以从褐煤燃烧产生的烟气中提取163万吨水。提取的水达到工业用水标准，可以供给附近的企业单位使用，每年节水效益超过1000万元。
该项目2020年8月开工建设，总投资约52.8亿元，是锡林郭勒盟—泰州±800千伏特高压直流输电通道的配套电源点。投运后，该项目每年可向江苏省输送电量66亿千瓦时。
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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