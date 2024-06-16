船组下水现场。（受访者供图）

新华社天津6月16日电（记者郭方达）据驻津央企中交一航局介绍，近日，由他们投资研发的国内首套内河沉管浮运安装多功能专用船组“一航津安6”“一航津安7”在河北曹妃甸顺利下水。

该船组采用“1+1>2”设计理念，由两艘具备独立功能的船舶和1套沉管运安横梁系统组成，并搭载双船同步控制系统、自动定位系统、自动调载系统和沉管垂向安装系统。船组长60米，最大宽度74.2米，双船内部间距43.5米，具备水下块石夯平、碎石整平、沉管运安等多种功能，可完成5万吨级内河沉管运输安装施工。

后续，该船组将进一步开展设备调试、负荷试验和倾斜试验等工作，计划于年内投入国内最宽内河沉管隧道——广东佛山市顺德区伦桂路工程潭洲隧道的建设。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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