屈信明

期待相关部门持续聚焦百姓急难愁盼，引导和推动金融机构做好更多惠民生、暖民心、顺民意的“关键小事”

不久前，一位铁路车站老站长“意外”地收到了一笔保险金。原来，多年前他投保了一份寿险产品，根据合同约定，未来一定时点，在投保人未身故的情况下，保险公司给予其本人生存保险金。然而时间一长，老站长自己都忘了这份多年前投的保险。保险公司工作人员发现，这份到期未给付的保单此前登记的电话号码已是空号，也没有准确的联系地址，便凭着职业登记“铁路站长”一项，前往当地高铁站、火车站等地多方打听消息，最终联系到老站长，将保险金交给了他。

老站长的经历，是人身保险“睡眠保单”清理工作取得实效的缩影。有的消费者在保险事故发生或保险合同到期后，忘记申请赔偿或领取给付保险金。对消费者而言，这不仅会损失资金收益，还可能面临保险保障中断。帮助消费者及时领取相关权益，正是一项关系百姓切身利益的“关键小事”。去年10月起，国家金融监督管理总局组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作。为办好这项“关键小事”，国家金融监督管理总局指导建设了“睡眠保单”一站式信息查询平台，保险公司主动上门走访、多方查找“失联”保单主人，有的还开发了线上“睡眠保单”智能服务专区。专项工作开展半年，消费者领取权益的保单超180万件。

“一枝一叶总关情”。一件件金融服务“关键小事”关联着民生所急、所忧、所盼，成为推动相关改革、优化服务举措的重要着力点。提示消费者了解自身银行“沉睡账户”开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，提升资金利用效率；调整已故存款人小额存款提取业务办理要求，减轻继承人公证成本；自然灾害后开通保险理赔绿色通道，快速理赔、积极预赔……近年来，结合消费者诉求和百姓生活需要，国家金融监督管理总局指导金融机构推出一系列务实举措，让百姓享受到更便捷的金融服务，更好保障了金融消费者合法权益。

随着经济社会发展和人民生活水平提高，百姓的多样化、个性化金融服务需求不断增长，也对金融服务质效提出了更高要求。未来，期待相关部门持续聚焦百姓急难愁盼，引导和推动金融机构做好更多惠民生、暖民心、顺民意的“关键小事”。同时，从抓“关键小事”入手，聚焦推动金融行业高质量发展的深层体制机制议题，进一步深化改革。此外，各领域之间应加强协同配合，通过健全数据共享机制、强化行业联动等方式，不断优化就医、住房、托幼养老以及生命财产安全等方面的金融服务，让百姓有更多获得感、幸福感、安全感。

对金融机构而言，从细节之处着手，不断优化金融服务方式、提升金融服务质效，既是为消费者办实事，同时也是擦亮自身招牌、增强竞争优势的重要方式。例如，不少金融机构着力提升金融服务适老化水平，为老年人提供更易操作、安全放心的服务，受到老年群体认可和欢迎；有的保险公司提供线上农业保险投保理赔服务，让农民收益更有保障。未来，金融机构要坚持以人民为中心的价值取向，强化主动服务意识、提高数字金融能力，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。这既是金融高质量发展的题中应有之义，也是推动高质量发展的必然要求。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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