人民日报客户端辽宁频道 曹树林 胡婧怡

仲夏六月，辽沈大地生机盎然。跟随“高质量发展调研行”采访团行走在企业展厅、工厂车间，我们不断体验着新质生产力的澎湃动力，感受着东北全面振兴的强劲脉动。

在沈鼓集团转子车间，工人们熟练操作数控机床，加工精密零件，电子屏幕上实时滚动着每条生产线的各种数据；在华晨宝马汽车有限公司铁西工厂车身车间，机械臂灵活翻转、精准定位，自动完成组装、焊接、检测任务……工厂“傻大黑粗”的传统印象不再，代之以“智能”与“颜值”并存，华晨宝马铁西工厂甚至还是4A级旅游景区。点滴蜕变，映射的是新质生产力加速汇聚的时至势成。

新质生产力的特点是创新，关键在质优。近年来，沈阳创“新”提“质”，持续开花结果。将机器人接入AI大模型来执行更为复杂的任务，新松公司即将发布的“智能机器人”产品，未来应用前景十分广阔；从单排到512排，作为国产CT的领跑者，东软医疗近日又自主研制出一种全新的光子计数CT，辐射更小，图像质量更高；沈阳三生制药专注于新药开发，已有40多种药物上市，在研生物制药品种28个，近一半属国家1类新药；微控飞轮掌握全球领先的高速磁悬浮储能飞轮完整技术体系，取得国内外专利90余项，迅速成长为“独角兽”企业……技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，由此催生的新质生产力，支撑着这些企业突破发展、快速成长，成为沈阳制造靓丽的名片。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察时强调：“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。”如何摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，如何发展具有高科技、高效能、高质量特征且符合新发展理念的先进生产力质态？唯有紧紧抓住新质生产力这把“金钥匙”，以科技创新引领产业创新，加快现代化产业体系建设，推动传统产业“脱胎换骨”、新兴产业“强筋壮骨”、未来产业“生肌长骨”，进一步激发经济活力，推动高质量发展。这便是沈阳探索给出的答案。

在发展新质生产力上勇争先、善作为，离不开本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等。在新松机器人、东软医疗等企业采访时，有关负责人均表示，企业在沈阳诞生并发展壮大，与当地深厚的工业基础和优秀的产业生态密切相关。跳出沈阳看辽宁，积淀厚重的工业文化、勤劳坚韧的劳动精神、精益求精的工匠精神，代代传承延续；那坎坷过后的豁达从容，面对挑战的永不服输，正是再创辉煌、行稳致远的硬核基因。只要顺应时代要求，加快数字化和人工智能等新技术应用，大力发展智能制造和绿色制造，着力培育未来产业，老工业基地就会孕育出更多新质生产力。

发展新质生产力，还需形成与之相适应的新型生产关系。我们欣喜地看到，《关于培育新质生产力推动高质量发展的意见》正在研究制定，新兴产业集群不断壮大，创新体系建设稳步推进，关键核心技术攻关获得全方位支持……辽宁正在坚持以科技创新为引领，进一步深化体制机制改革，不断优化营商环境，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。唯有让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动，高质量发展的动力才能源源不断、永不枯竭。

走过辉煌，一度困顿；奋力突围，再度崛起。我们坚信，新时代东北全面振兴、辽宁振兴的“辽沈战役”一定能够打好打赢。

(责编：杨曦、陈键)

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