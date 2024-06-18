人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

5月份国民经济运行总体平稳

2024年06月18日08:53 | 来源：光明日报
小字号

原标题：5月份国民经济运行总体平稳

【来自国新办新闻发布会的报道】

6月17日，国家统计局发布的5月份国民经济运行数据显示，5月份，国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，转型升级持续。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在17日举行的国新办新闻发布会上表示，总的来看，5月份经济运行总体平稳，主要指标有所回升，新动能较快成长。

前5个月进出口累计规模创历史同期新高

“从主要经济指标运行情况看，5月份，在宏观政策效应持续释放、外需有所改善、‘五一’假期等因素带动下，服务业、消费和进出口都有所回升，工业生产保持较快增长，国民经济运行总体平稳。”刘爱华在发布会上表示。

生产供给稳步增加。从粮食生产看，全国夏收进展顺利，今年大部分地区光温水匹配比较好，夏粮有望再获丰收。从工业看，工业保持较快增长，5月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，九成地区、八成行业、近六成产品实现同比增长，其中装备制造业增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，继续发挥“压舱石”的作用。

市场需求稳中有升。1至5月固定资产投资同比增长4.0%；在大规模设备更新政策作用下，设备工器具购置投资增长加快，拉动效应大，对全部投资增长的贡献率达52.8%。从外贸看，进出口增速加快，5月份货物进出口总额同比增长8.6%，比上月加快0.6个百分点。前5个月，进出口累计规模创历史同期新高。

科技创新持续赋能高质量发展，制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显，新质生产力继续培育壮大，转型升级态势向好。5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。数字经济蓬勃发展，智能制造等相关领域增势良好。5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75.0%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。

刘爱华表示，下一步，要有效落实已经确定的宏观政策，统筹稳增长、促改革、防风险，加快培育和发展新质生产力，切实巩固和增强经济回升向好态势，力促经济实现质的有效提升和量的合理增长。

5月份社零总额增速创近期新高

数据显示，5月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，环比增长0.51%，是近期的新高。

刘爱华表示，5月份，从数据表现来看，在“五一”假期、“6·18”网购促销提前、消费品以旧换新政策的综合作用下，市场销售有所加快。

商品消费尤其是升级类的商品销售有所加快。5月份，商品零售额同比增长3.6%，比上月加快1.6个百分点。在限额以上统计的18个商品类别中，有13类商品零售额同比增速回升。

服务消费较快增长。1至5月，在假期出行比较活跃的因素推动下，服务零售额同比增长7.9%，增速快于同期商品零售额4.4个百分点。出行文旅的消费需求增长较快，也带动了餐饮收入的增长，1至5月，餐饮收入同比增长8.4%。

网络消费占比稳步提升，直播带货、即时零售等保持快速增长，带动线上消费市场规模持续扩大。1至5月，实物商品网上零售额同比增长11.5%，比1至4月加快0.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.7%，比1至4月提高0.8个百分点。

“今年以来，消费市场总体上来看持续呈现恢复向好的态势，这是我国超大规模市场优势的体现，同时也是经济内生动能持续恢复、消费潜力持续释放的结果。”刘爱华指出，展望下阶段，尽管居民的消费能力和消费信心仍待进一步提升，但是支持我国消费市场持续增长的有利因素也比较多，这些有利因素将会支撑下一阶段的消费市场继续加快恢复。

世行等国际机构上调中国经济增长预期

近期，相当多的国际机构、国际组织都上调了对中国经济全年增长预期，比如世界银行近期上调2024年中国经济增长预期至4.8%，比上期的预测值高出0.3个百分点。刘爱华认为，尽管外部环境复杂多变，国内经济也面临一些困难和挑战，但是经济回升向好、长期向好的基本面没有改变，从生产需求、政策支撑等因素分析，经济有望继续延续回升向好的态势。

从生产看，创新的动能不断培育增强，产业转型升级扎实推进，现代服务业和先进制造业加快融合，制造业高端化智能化绿色化水平也不断提升。同时，新投资保持较快增长，新产业、新产品、新模式较快增长，持续为经济发展注入新的动能。

今年以来，文旅等服务消费需求保持活跃，市场销售不断扩容提质，根据相关部门数据，端午节假期，全国国内旅游出游人次和国内游客的出游总花费继续保持较快增长。随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，消费潜力有望进一步释放。

宏观政策的效力也在持续显现。今年以来，各地区各部门密集出台和落实了一系列宏观调控政策，为促进经济回升向好发挥了重要作用。比如大规模设备更新和消费品以旧换新等政策，对工业、投资和消费的带动作用在最近两个月的数据中都有所体现。此外，一些政策的出台实施时间还比较短，随着政策的进一步落实落地落细，相关政策效能还将进一步释放，持续助力实体经济发展。

（本报记者 董蓓）

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
育“新”提“质” 我国经济转型升级新动能强劲
　　今年以来，我国经济转型升级持续推进，技术含量较高、附加值较高的高技术制造业保持较快增长，进一步壮大了实体经济发展根基。6月17日，国家统计局发布数据显示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。…
迈向高端化、智能化 国际赛场见证中国制造升级跃迁
　　人民网北京6月18日电 （记者栗翘楚）还有不到一个月时间，第33届夏季奥运会将在法国巴黎拉开帷幕。今年以来，乘着奥运的东风，来自中国的优质产品加速“出海”，再次向世界展现“中国制造”的实力与魅力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部