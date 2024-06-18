原标题：5月份国民经济运行总体平稳

【来自国新办新闻发布会的报道】

6月17日，国家统计局发布的5月份国民经济运行数据显示，5月份，国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，转型升级持续。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在17日举行的国新办新闻发布会上表示，总的来看，5月份经济运行总体平稳，主要指标有所回升，新动能较快成长。

前5个月进出口累计规模创历史同期新高

“从主要经济指标运行情况看，5月份，在宏观政策效应持续释放、外需有所改善、‘五一’假期等因素带动下，服务业、消费和进出口都有所回升，工业生产保持较快增长，国民经济运行总体平稳。”刘爱华在发布会上表示。

生产供给稳步增加。从粮食生产看，全国夏收进展顺利，今年大部分地区光温水匹配比较好，夏粮有望再获丰收。从工业看，工业保持较快增长，5月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，九成地区、八成行业、近六成产品实现同比增长，其中装备制造业增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，继续发挥“压舱石”的作用。

市场需求稳中有升。1至5月固定资产投资同比增长4.0%；在大规模设备更新政策作用下，设备工器具购置投资增长加快，拉动效应大，对全部投资增长的贡献率达52.8%。从外贸看，进出口增速加快，5月份货物进出口总额同比增长8.6%，比上月加快0.6个百分点。前5个月，进出口累计规模创历史同期新高。

科技创新持续赋能高质量发展，制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显，新质生产力继续培育壮大，转型升级态势向好。5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。数字经济蓬勃发展，智能制造等相关领域增势良好。5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75.0%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。

刘爱华表示，下一步，要有效落实已经确定的宏观政策，统筹稳增长、促改革、防风险，加快培育和发展新质生产力，切实巩固和增强经济回升向好态势，力促经济实现质的有效提升和量的合理增长。

5月份社零总额增速创近期新高

数据显示，5月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，环比增长0.51%，是近期的新高。

刘爱华表示，5月份，从数据表现来看，在“五一”假期、“6·18”网购促销提前、消费品以旧换新政策的综合作用下，市场销售有所加快。

商品消费尤其是升级类的商品销售有所加快。5月份，商品零售额同比增长3.6%，比上月加快1.6个百分点。在限额以上统计的18个商品类别中，有13类商品零售额同比增速回升。

服务消费较快增长。1至5月，在假期出行比较活跃的因素推动下，服务零售额同比增长7.9%，增速快于同期商品零售额4.4个百分点。出行文旅的消费需求增长较快，也带动了餐饮收入的增长，1至5月，餐饮收入同比增长8.4%。

网络消费占比稳步提升，直播带货、即时零售等保持快速增长，带动线上消费市场规模持续扩大。1至5月，实物商品网上零售额同比增长11.5%，比1至4月加快0.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.7%，比1至4月提高0.8个百分点。

“今年以来，消费市场总体上来看持续呈现恢复向好的态势，这是我国超大规模市场优势的体现，同时也是经济内生动能持续恢复、消费潜力持续释放的结果。”刘爱华指出，展望下阶段，尽管居民的消费能力和消费信心仍待进一步提升，但是支持我国消费市场持续增长的有利因素也比较多，这些有利因素将会支撑下一阶段的消费市场继续加快恢复。

世行等国际机构上调中国经济增长预期

近期，相当多的国际机构、国际组织都上调了对中国经济全年增长预期，比如世界银行近期上调2024年中国经济增长预期至4.8%，比上期的预测值高出0.3个百分点。刘爱华认为，尽管外部环境复杂多变，国内经济也面临一些困难和挑战，但是经济回升向好、长期向好的基本面没有改变，从生产需求、政策支撑等因素分析，经济有望继续延续回升向好的态势。

从生产看，创新的动能不断培育增强，产业转型升级扎实推进，现代服务业和先进制造业加快融合，制造业高端化智能化绿色化水平也不断提升。同时，新投资保持较快增长，新产业、新产品、新模式较快增长，持续为经济发展注入新的动能。

今年以来，文旅等服务消费需求保持活跃，市场销售不断扩容提质，根据相关部门数据，端午节假期，全国国内旅游出游人次和国内游客的出游总花费继续保持较快增长。随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，消费潜力有望进一步释放。

宏观政策的效力也在持续显现。今年以来，各地区各部门密集出台和落实了一系列宏观调控政策，为促进经济回升向好发挥了重要作用。比如大规模设备更新和消费品以旧换新等政策，对工业、投资和消费的带动作用在最近两个月的数据中都有所体现。此外，一些政策的出台实施时间还比较短，随着政策的进一步落实落地落细，相关政策效能还将进一步释放，持续助力实体经济发展。

（本报记者 董蓓）

(责编：罗知之、李楠桦)

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