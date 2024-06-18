原标题：共绘沪建创新合作蓝图！“一带一路”国际技术项目对接会成功举办

6月14日，第十届上交会 “一带一路”国际技术项目对接会在上海世博展览馆顺利举办，中国国际科技促进会会长段洣毅出席，中国外商投资企业协会副会长原高强作视频发言，普陀区副区长肖立致辞。

对接会以“沪建创新之路，共赢和合发展”为主题，多家企业、组织与共建“一带一路”国家深入开展技术合作并落子普陀真如，签约项目涵盖航空航天、海水淡化、纳米产业、跨境电商、国际合作实验室等领域，为企业持续搭建精准有效的出海平台，实现经贸科技合作高质量发展。

段洣毅在致辞中指出，今年是共建“一带一路”倡议提出11周年，而科技创新合作正是其关键支撑和重要动力。要充分发挥民间力量在促进国际合作交流中的积极作用，着力打造国际科技和产业合作新平台。要与上海现有的国际化平台紧密结合，衔接长三角科创共同体优势资源，积极开拓国际科技产业合作与交流的新路径、新模式，促进国内国际创新资源“引进来、走出去”。

原高强强调，“丝路电商”现已成为经贸合作新渠道和新亮点。要以此次会议为契机，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平，同时加强与上海及长三角地区在“丝路电商”合作先行区建设等方面的交流合作，服务地方经济高质量发展。

活动现场，与会领导共同为“中国国际科技促进会国际科技产业创新工作委员会（简称国际创新委）”揭牌，宣告着这一国际科技合作新平台正式扎根普陀真如，将肩负起促进国际科技产业交流、深化国际合作、引领科技金融融合的重任。

在签约仪式上，普陀区科委、上海微小卫星工程中心与摩洛哥穆罕默德五世大学航天信息电子工程学院签署共建国际合作实验室，为普陀全球科技合作领域翻开崭新篇章。上海微小卫星工程中心、上海市汇来丰能源公司、中国水环境集团、中科纳米产业集团、山东公用建工集团等优质企业集中签约落户真如地区。国际创新委与摩洛哥穆罕默德五世大学、上海阿根廷总商会、阿布扎比港口集团、全球高校上海校友联盟等企业和组织签署战略合作协议，将进一步推进和阿联酋、巴基斯坦、土耳其、多米尼加等国家驻上海总领事馆洽谈，协助更多有出海需求的企业走出去、创未来。

中科纳米产业集团在此次签约仪式上与普陀成功签约，将在真如地区投资设立纳米材料研发销售基地，承载气凝胶、碳纤维、石墨烯等纳米基础原料的打造功能。中科纳米产业集团董事长武兴华在接受采访时表示：“我们在普陀落地基地，一方面是基于企业自身发展需求，另一方面也是考虑到近年来普陀打造的优质营商环境。我们将借此机会，在产业做大做强的基础上，为国家高端产品外贸出口贡献自己的力量。”

活动现场，复旦大学“一带一路”战略与国际安全研究所所长张家栋以“共建‘一带一路’倡议的成就与发展趋势”为主题发表主旨演讲，从国际视角分析了共建“一带一路”战略框架内的科技创新安全、合作模式及文化互动。

此次对接会在中国国际科技促进会、中国外商投资企业协会、上海市普陀区人民政府指导下，由中国国际科技促进会国际科技产业创新工作委员会与上海真如城市副中心共同举办，巴基斯坦伊斯兰共和国驻上海总领事馆代表、土耳其驻上海总领事馆代表、多米尼加共和国驻上海总领事馆代表等外宾出席。在共建“一带一路”倡议引领下，双方将持续携手深化国际科技合作，集聚更多全球资源，联合更多国内外企业和组织为共建“一带一路”可持续科技创新贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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