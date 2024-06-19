原标题：“数实融合·智见未来” 第四届漕河泾开发区法治建设主题活动顺利举行

2024年6月14日，由上海社会科学院、上海市法学会指导，上海仪电（集团）有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、徐汇区虹梅街道党工委主办，华东理工大学法学院、徐汇区法学会协办的“数实融合·智见未来 ”第四届漕河泾开发区法治建设主题活动，暨人工智能助力法治化营商环境发展推进会，共同围绕企业数字化转型及法律合规、人工智能的多场景运用等话题展开了探讨。徐汇区相关委办局主要领导、市国资委法规处及漕河泾开发区内一众企业嘉宾出席了本次活动。

活动中，上海社会科学院院长王德忠、徐汇区委常委、政法委书记习挺松、上海市法学会党组副书记、专职副会长施伟东发表重要致辞。

王德忠提出，人工智能将助推法治化营商环境的优化，推动形成更有效率、更加公平的法治化营商环境，推动监管模式、服务方式的创新发展。

习挺松表示，只有多元主体的充分参与，推动形成共建共治共享的格局，凝聚更大合力，才能开辟科技创新和产业应用互相促进的广阔前景，绘制“人工智能＋高质量发展”的时代蓝图。

施伟东强调，社会治理也应顺应新技术发展趋势，运用数字技术、人工智能技术，实现法治治理与数字治理的同步推进，构建以法治推进原则作为多元主体共参、共治、共建、共享的营商环境。

在与会嘉宾的共同见证下，漕河泾开发区法治共建委员会分别为法治宣传上有杰出贡献的单位和个人颁发《漕河泾开发区法治共建贡献奖》与《漕河泾开发区法治宣传大使》。

在主旨报告中，全国政协常委、上海公共外交协会会长、民建中央原副主席、上海市政协原副主席周汉民通过对CPTPP和DEPA中“数据确权”的分析，提出中国应当在统筹平衡发展与安全关系的基础上，加速构建有利于数字贸易高质量发展的灵活规则。

在主题演讲环节，上海仪电（集团）有限公司副总裁、总法律顾问张丽虹介绍了上海仪电作为市属国有大型企业集团，聚焦新一代信息技术，通过AI赋能、业法融合进行企业数字化转型，打造双底座、双中台，发挥智慧城市整体解决方案提供商与运营商、城市数字化转型建设主力军的作用。

上海市国际贸易促进委员会副会长、上海国际仲裁中心副主任马屹以《护航新赛道：数字经济下争议解决机制智慧转型》为主题，分析了数字经济对仲裁行业的影响，指出中国仲裁行业需不断加强案件管理技术、优化仲裁规则、完善相关程序指引，以面对数字经济下的智慧转型所带来的法律纠纷。

微软全球助理总法律顾问、微软亚太研发集团法律事务总经理罗立凡以《生成式人工智能机遇、治理与合规实践》为主题，详细介绍了微软构建人工智能应用时的人工智能原则，提出公共机构应与多元主体广泛合作，将人工智能作为一种有效的工具，去应对新技术带来的不可避免的社会挑战。

圆桌论坛环节，华东理工大学法学院院长彭德雷担任主持，并请嘉宾们就自己所在的领域，对人工智能创新应用场景、大数据平台的企业责任、人工智能运用可能遇到的法律问题发表自己的见解。

上海市司法局人民参与和促进法治处处长俞静贤分享了数字化时代下，人工智能在司法调解的应用，并强调司法调解的方式处理人工智能商事纠纷的积极作用。

上海市徐汇区人民法院知识产权审判庭副庭长于是分享了人工智能可能涉及的法律纠纷类型，强调要做好公共利益的增进与著作权人个人保护之间的平衡。

云知声（上海）智能科技有限公司总经理陈吉胜结合自身经历与公司发展历程，提出人工智能助力法律发展将降低企业，尤其是中小企业的成本，获得更优质的法律服务。

哔哩哔哩法务部总经理刘楠结合企业特色，分析了AI数字人是否侵犯人身权这一法律问题，强调在智能化的发展的浪潮下，应当提升平台监管力度，推动企业健康合法发展。

多年来，漕河泾开发区在由徐汇区虹梅街道、上海仪电（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司共同发起成立的“漕河泾开发区法治共建委员会”的组织下，开展了形式多样的法治主题活动，如：法治论坛、邀请制的法务沙龙、午间法律门诊、专家门诊等。只为发现新情况、研究新问题，协调各方资源和力量，帮企业解决实际问题。

未来，漕河泾开发区也将持续推进人工智能与实体经济、与法律的深度融合，培育具有国际竞争力的人工智能产业集群的同时，持续优化法治化营商环境，帮助企业早日实现数字化转型。

(责编：曹淼、李源)

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