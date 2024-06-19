原标题：十年耕耘一盘棋 中国人寿金融活水助力京津冀绽放协同之花

2024年是京津冀协同发展上升为国家战略十周年。十年栉风沐雨，十年春华秋实，京津冀地区区域整体实力显著提升，协同创新取得重大突破，生态环境得到有效改善，人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强，京津冀协同发展书写了新时代高质量发展的新篇章。

京津冀地缘相接、人缘相亲，地域一体、文化一脉，是引领全国高质量发展的三大重要动力源之一，中国人寿高度重视服务京津冀协同发展。从交通互联到服务共享，从协同创新到产业协作的跨越式发展，都有中国人寿护航助力的身影。截至2023年末，中国人寿直接投资支持京津冀协同发展的存量规模超1万亿元，为京津冀地区经济社会发展和重大项目建设等提供各类财产保险保障接近100万亿元，集团成员单位广发银行京津冀战略区域公司一般贷款余额合计超1100亿元。

一股劲落实，助力重大项目建设卓有成效

按照“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”布局要求，中国人寿目前已形成以北京为中心、通州城市副中心和雄安新区为两翼的“一体两翼”机构布局和服务的完整支持工作体系，积极发挥综合化经营优势，有效提升区域内金融保险服务密度，围绕交通一体化、文旅资源协同等京津冀重点协同领域，支持了一批重大项目落地，多管齐下助力京津冀地区经济结构和空间结构优化。

例如，中国人寿通过债权计划、信托计划投资近400亿元支持京津冀交通轨道线路建设，通过内部银团贷款方式落地京雄高速公路11亿元信贷项目，有效支持京津冀交通一体化建设；发起设立100亿元国寿投资-首旅环球债权投资计划（一期），支持北京环球度假区主题公园运营，推动京津冀文旅产业高质量发展。此外，中国人寿还通过财产保险为区域内企业提供风险保障近100万亿元，较十年前增加超19倍，并通过防灾防损培训、火灾应急演练等方式，协助做好主动风险管理。

一体化推进，推动绿色转型初见成效

生态环境保护作为京津冀协同发展三大率先突破的重点领域之一，也是中国人寿书写绿色金融文章的重要篇章。十年来，中国人寿设立多项绿色投资基金，持续助力京津冀地区生态环境修复和重大绿色基础设施建设。

在北京，中国人寿发起设立45亿元北京绿色基础设施投资基金，重点投资北京市垃圾处理、污水处理等绿色生态环保基础设施项目，并通过整合首都环保基础设施，深化环保产业链纵向一体化发展；续保北京城市园林绿化林及平原生态公益林综合保险项目，全年累计保额超420亿元，为城市园林资源装上“安全阀”。在天津，中国人寿向国务院批准的全国第一家以循环经济为主导产业的国家级经济技术开发区——天津子牙环保产业园投资10亿元；通过湿地生物多样性保护保险、湿地生态综合指数保险、湿地碳汇遥感指数保险三款创新型绿色产品，为七里海湿地因自然灾害、意外事故、湿地有害物种入侵等风险提供保障，全力支持地方精心呵护“京津绿肺”。在河北，发起设立的国寿水务母基金投资保定市府河水系综合治理相关PPP项目，落成后将有效改善保定府河生态景观，并从源头上提升白洋淀上游水质；积极参与雄安新区“千年秀林”公益基金项目，并与雄安新区共同发起设立规模为65.02亿元的河北雄安白洋淀生态环保基金，该基金由集团成员单位广发银行托管，是雄安新区首支生态环保基金。经过十年不懈努力，青山常在、绿水长流、空气常新的美丽画卷正在京畿大地铺展开来。

一条心为民，守护民生福祉不断提升

京津冀协同发展，最终将体现在增进人民福祉、促进共同富裕上。老有所养、弱有所扶、难有所助，中国人寿始终致力于增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2023年，京津冀多地遭受台风“杜苏芮”等自然灾害，中国人寿第一时间投入救援理赔工作，尽力守护人民群众生命财产安全。期间，中国人寿财险北京分公司受理涉灾案件超1700笔，支付赔款超1.18亿元；天津分公司最快3小时完成家财险理赔；在受灾严重的河北省保定市涿州，更是迅速协调周边多地理赔人员星夜驰援支持抢险应急工作，通过设立现场集中定损点、与客户一对一电话联系等方式提供快速理赔服务。集团成员单位广发银行紧盯重点领域和关键环节，积极对接防汛救灾、民生保障等各类企业，加大信贷投放力度，特别是对受灾地区小微企业、个体工商户和“三农”领域等重点对象进行普惠金融资源倾斜，大力支持受灾地区维修重建，帮助受灾群众和企业渡过难关。

除了危难之时显身手，更有温情守护在日常。以养老为例，中国人寿集团旗下首个医养结合养老社区国寿嘉园·天津乐境坐落于天津空港经济区，其作为唯一一家五级达标机构获得天津市民政局2023年度养老机构等级评定。该社区建立了涵盖医疗养护、失能照护、康复护理、精神颐养、文化娱乐等为一体的综合养老服务体系，全面辐射京津冀长者高品质养老需求。与此同时，作为长期护理保险定点机构，天津乐境养老社区还为长期失能长者的基本生活照料以及与之密切相关的医疗护理提供资金和服务保障，真正让长者“享”老无忧。

十年风雨同舟，三地携手共进，京津冀已进入全面深化拓展新阶段。下一步，中国人寿将继续从全局高度和更长远考虑来认识和做好京津冀协同发展工作，持续强化区域发展政策研究和产品服务创新供给，发挥综合金融优势，加强资源倾斜配置，进一步提升服务京津冀协同发展的精准性、协同性和有效性，下更大气力推动京津冀协同发展取得新的更大进展。

(责编：董童、李源)

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