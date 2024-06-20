原标题：风雨同舟抗汛情 农业银行全力保障受灾地区金融服务

连日来，南方多地遭遇多轮暴雨，广东、广西、福建等地洪涝灾害严重。农业银行积极调度人力物力，开辟业务办理绿色通道，保障金融服务“不间断”，多措并举做好防汛救灾各项工作，全力以赴支持灾后重建。

在广东梅州，多地出现持续性强降雨，部分地区受灾严重。农行广东梅州分行连夜部署应急抢险处置预案，全力保障员工生命和财产安全。此外，积极配合当地政府开展防汛救灾，组织党员干部和广大员工前往一线开展人员救援、淤泥清理、物资发放等工作，助力灾后复工复产。

“我是农行金融助理，让我来。”收到梅州三圳镇政府的紧急救援通知后，农行广东梅州分行驻镇金融助理曾维烈赶往现场，与救灾队共同投入到芳心村和九岭村群众救援工作中。“我水性比较好，力气也大，作为驻镇金融助理，越是群众需要的时候我越要站出来。”曾维烈表示。秉承“不漏一处、不漏一户、不漏一人”原则，6月16日下午5点至6月17日晚上10点，曾维烈与两名救灾队队员多次冒雨挺进灾区，驾驶橡皮艇在村子开展搜索和救助工作，成功转移受困群众40余人。

在广西钟山，多轮暴雨导致县城内涝严重，积水一度深达60厘米。农行广西钟山支行第一时间启动应急预案，对受灾网点进行断电并迁移设备，紧急调度沙袋对网点进行阻隔加固，确保网点人员生命财产安全。同时，组织客户经理及时摸排客户受灾情况，为受灾企业、农户提供延期还款等服务，开辟信贷业务绿色通道，优先保障灾后恢复生产生活金融需求。

钟山县杨岩村的杨先生在当地经营一家水泥制品厂，由于遭受暴雨洪涝灾害，部分机械设备被雨水浸泡，生产经营受到影响。农行广西钟山支行客户经理了解到相关情况，待洪水退去后立刻上门走访核实。客户经理驱车抵达杨先生的工厂后，迅速做好资料收集工作，并为杨先生讲解贷款延期还本付息等政策。

在福建南平，连日的暴雨侵袭让农村地区受灾严重。农行福建南平分行在网点门口堆砌沙袋，24小时监控网点状态，并通过电话、短信等方式告知客户优先使用手机银行办理业务，积极为受灾农户办理延期还本付息业务。

农户刘奕良是南平麻沙镇的葡萄种植大户，眼看葡萄已到了收获季，但暴雨淹没了葡萄园。他担心还不上贷款，就联系了农行福建南平建阳麻沙支行。了解到情况后，该行客户经理顶着风雨来到葡萄种植基地，为其讲解了农行贷款延期还本付息政策和后续可为受灾农户提供的特色金融服务。

“不能让汛情淹没农户生活的盼头。”农行福建南平分行相关负责人表示。截至6月18日，该行已为7户受灾农户办理延期还本付息业务，金额达68万元。同时，该行还开辟金融服务绿色通道，对救灾资金划拨、协助保险理赔等紧急事项，实行优先处理，确保资金及时到位。

(责编：董童、李源)

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