前5个月我国对外非金融类直接投资同比增长16.3%
2024年06月20日19:04 | 来源：新华网
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新华社北京6月20日电（记者唐诗凝、谢希瑶）今年前5个月，我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。
这是记者20日从商务部召开的例行新闻发布会上了解到的。商务部新闻发言人何亚东介绍，今年1至5月，我国对外承包工程完成营业额587.9亿美元，同比增长8.8%；新签合同额873亿美元，同比增长21.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额480.1亿美元，同比增长9.5%；新签合同额697.1亿美元，同比增长20.2%。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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