商务部：美方执意保留并提高对华301关税是典型的政治操弄
2024年06月20日20:01 | 来源：新华网
小字号
新华社北京6月20日电（记者唐诗凝、谢希瑶）针对美国宣布将对包括钨在内的一些来自中国的关键矿物资源增加进口关税，商务部新闻发言人何亚东20日回应称，美方无视国际经贸规则，执意保留并提高对华301关税，将经贸问题政治化武器化，不符合两国元首达成的重要共识，是典型的政治操弄。
在当日举行的商务部例行新闻发布会上，何亚东说，5月14日，美方在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产等产品的加征关税。中方对此坚决反对并已严正交涉。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 专家：创投行业全链条迎来“十七条”利好
- 人民网北京6月20日电 （记者黄盛）国务院办公厅6月19日印发了《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》），在培育多元化创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强创业投资政府引导和差异化监管、健全创业投资退出机制、优化创业投资市场环境等六个方面，出台了十七条举措，支持创业投资高质量发展。 中国投资协会副会长沈志群向记者表示，《政策措施》是对6月7日召开国常会精神的落地，目前有关部门、各级政府和创业投资行业、广大创投机构要将相关政策和改革举措具体化，更有针对性、可操作性地将政策落到实处、取得实效。…
- 评论
- 关注