新华社北京6月20日电（记者唐诗凝、谢希瑶）针对美国宣布将对包括钨在内的一些来自中国的关键矿物资源增加进口关税，商务部新闻发言人何亚东20日回应称，美方无视国际经贸规则，执意保留并提高对华301关税，将经贸问题政治化武器化，不符合两国元首达成的重要共识，是典型的政治操弄。

在当日举行的商务部例行新闻发布会上，何亚东说，5月14日，美方在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产等产品的加征关税。中方对此坚决反对并已严正交涉。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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