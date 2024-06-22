记者从日前在京举行的推介会上获悉，中国国际数字出版博览会将于9月20日至22日在海南省海口市举办。

本届数博会由国家新闻出版署、海南省委、海南省人民政府、中国外文局等指导，中国新闻出版研究院、海南省委宣传部、海口市委、海口市人民政府等主办，将通过展览展示、开幕式暨主论坛、专题论坛和多场现场活动等，围绕数字产品创作、生产和运营、传播与发行全产业链，以及电子书、有声书、数据库、数字教育、网络文学、游戏等全业态，开展交流研讨、业务合作、互动体验。

据介绍，数博会举办期间，将举办技术赋能与出版创新发展论坛、网络文学创作论坛、出版业数据资源论坛以及大模型应用与出版业发展对话等，探讨出版业技术创新、网络文学创作与“出海”、数据资源建设、人工智能赋能数字出版等一系列热点难点问题，促进数字出版高质量发展。

此外，本届数博会设国际展区，将邀请国际数字出版企业参展，推动国内外产学研用合作，打造国际化数字出版交流平台。（记者史竞男）

(责编：徐婵、胡永秋)

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