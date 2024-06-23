原标题：中企承建刚果（金）首都环线公路项目开工

新华社金沙萨6月22日电 中企承建的刚果（金）首都金沙萨环线公路项目22日在金沙萨举行开工仪式。刚果（金）总统齐塞克迪和总理图卢卡等出席，齐塞克迪亲自驾驶装载机为项目奠基。

齐塞克迪说，感谢中方企业为刚果（金）带来先进的设备和技术，期待刚中多领域合作继续走深走实，造福两国人民。

刚果（金）国务部长兼基础设施和公共工程部长穆武尼在致辞中表示，金沙萨环线公路项目的开工标志着刚中基建合作进入新阶段。刚中在基建领域的多项合作有利于加强刚果（金）公路互联互通，为刚果（金）人民创造机遇。

中国驻刚果（金）大使赵斌表示，金沙萨环线公路项目建成后有望成为金沙萨城市新地标，成为中刚基建合作的新名片。齐塞克迪总统去年5月成功访华后，中刚政治互信不断加强，经贸合作全方位加速推进，合作成果不断涌现。随着中刚全面战略合作伙伴关系不断深化，双方务实合作将日益丰富，为两国人民带来更多实实在在的利益。

金沙萨环线公路项目包括西南环线和东南环线，全长约66公里。项目由中国中铁、中国电建等中国企业与刚果（金）矿业总公司共同发起设立的华刚矿业股份有限公司出资。项目建成后将有效缓解金沙萨交通拥堵，为沿线居民出行提供便利条件，助力金沙萨经济发展和社会稳定。（记者史彧）

(责编：王连香、李楠桦)

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