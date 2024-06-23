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复旦大学推动AI+融合创新人才培养 打造三级圈层

2024年06月23日08:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：复旦大学推动AI+融合创新人才培养 打造三级圈层

　　中新社上海6月22日电 中国科学院院士、复旦大学校长、复旦大学上海医学院院长金力22日在第十四届“中华学人与21世纪上海发展”研讨会上表示，AI for Science(人工智能驱动的科学研究，简称：AI4S)是推动科学研究范式变革、实现科技原始创新策源的利器，拥有引爆产业创新核爆点的巨大潜能。

　　谈及如何掌握“利器”、引爆变革，金力表示，复旦大学正在探索打造三级圈层，建设AI4S生态，链接上海科学智能研究院，打造“1+1+N”生态体系，进而持续打造三链融合的科学智能创新生态，构建AI+融合创新人才培养新格局。

　　三级圈层分别指：核心圈——对能够“玩”转AI的顶级学科强力支持，增加该学科的科学发现；进阶圈——对有较好数据和计算基础、现阶段开始“玩”的学科，设立学科综合繁荣计划，以点带面持续培育潜力股；成立交叉科学中心，开展跨学科、跨领域深度研讨，催化AI4S“化学反应”；培育圈——对AI感兴趣的、正在寻找发力点的学科，组织开展AI4S讲座，课程和各类培训，让科学家和学生拥抱人工智能，形成“全校想用、全校能用、全校会用”的科学智能生态。

　　金力表示，人工智能正处于从感知智能向认知智能发展，并最终实现通用人工智能的关键阶段，一些关键技术趋势正逐渐显现，通过不断增大模型规模，推动多模态能力的加深和精细内容生成的控制。

　　“AI4S的发展需要深度融合创新链、产业链、人才链。说到底，就是我们特别缺人才。”谈及复旦大学将推出至少100门“AI+”大课受到广泛关注，金力表示，“开出100门‘AI+’大课说起来难，实际上不是太难，关键是为何要开出这100门‘AI+’大课，对人才培养能起到怎样的作用。”他认为，其背后实际上是教育体系的重构。（范宇斌）

(责编：王连香、李楠桦)
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