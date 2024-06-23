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人类“左膀右臂”？人形机器人加速走进现实

2024年06月23日09:15 | 来源：新华网
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原标题：智能产业探新记丨人类“左膀右臂”？人形机器人加速走进现实

新华社天津6月22日电 “你好，我是聪明善良的小柒同学，我可以做很多事情……”正在天津举办的2024世界智能产业博览会（以下简称“智博会”）上，中国移动展出的AI仿生人向参展观众进行自我介绍，大家纷纷拿起手机拍照。

触感细腻、细节逼真的小柒自然地眨动着双眼，与人交流。“这款智能交互仿生人形机器人，攻克了多模态智能感知、智能情感交互、面部微表情等核心技术，具有接近人类的自然互动交流的能力。”大连蒂艾斯科技发展股份有限公司总裁李博阳介绍说。

仿生人形机器人复杂程度高、市场前景大、通用价值高。记者在本次智博会现场探访发现，人形机器人技术发展迅速，大型人形机器人在工作应用、人机交互等方面展现了强大潜力，停留在想象中的人形机器人正逐渐走进现实。

在“智能机器人展区”里，一款人形机器人正打着太极拳，动作专业。“这是我们自主研发的人形机器人Walker X，搭载41个高性能伺服关节，具备手眼协调、取物等功能。”优必选科技人形机器人交付负责人熊竟闯说，这款机器人不仅可以做家务，还可作为成长伴侣，给儿童读绘本，陪他们聊天。

在新能源汽车企业蔚来的工厂里，优必选工业版人形机器人Walker S已开展“实训”，在流水线与人类协作完成汽车装配及质量检查作业。

人形机器人交互系统接入人工智能大模型后，明显提升了人形机器人在实际应用中的自主决策能力。熊竟闯说，“我们的人形机器人交互和视觉能力已经与一名成年人相仿，未来人形机器人能更大程度解放人类的双手，为人类提供智能化、有温度的服务和陪伴。”

去年10月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立；到2027年，综合实力达到世界先进水平，成为重要的经济增长新引擎。

身高约1.8米，体重约47千克，通体黑色，用手推会自动调整走位……行走的“宇树H1”人形机器人俨然成为展区里“大明星”，吸引不少观众驻足观看。

“这是我们2023年研发生产的一款人形机器人，具有高负载、高爆发等特点。”杭州宇树科技有限公司销售总监姜俨峰介绍说，目前，“宇树H1”机器人已经实现工业场景下的功能应用。

一个多月前，宇树发布了最新人形机器人产品——“宇树G1”，这款机器人相比“宇树H1”有更强的灵活性，可进行高难度的精确控制动作，如开启汽水瓶、焊接等。

“借助AI的加速发展，我们的人形机器人也在不断升级和演进。”姜俨峰说，人形机器人带来的是一场生产力变革，将在重复性大、危险性高、陪伴性强的领域解放对劳动力的束缚，为人类生活带来更多改变。（记者徐思钰、张宇琪）

(责编：王连香、李楠桦)
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