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“数智”赋能产业升级

2024年06月23日09:17 | 来源：经济日报
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原标题：“数智”赋能产业升级

　　近年来，河南驻马店上蔡县积极引导企业在市场和产业发展中寻求突破，聚焦制鞋、服装纺织、生猪屠宰三大主导产业，持续推动“固链补链强链”，打造出了一条依托新装备、新工艺、新产品的百亿元级产业链。

　　谈及“数智”赋能技术，河南隆祺鞋业有限公司总经理刘汝灏介绍，公司不久前投入使用先进的全自动PU连帮一体注塑机，鞋面进入注塑机之后，用机械手代替人工自动抓取，实现了“8秒钟生产一只鞋”。

　　新设备不仅让生产更高效，也让鞋变得更加舒适，还为企业破解了胶水黏合的污染问题。“经过十几秒后，产品就由液态凝成固态。再根据设计需求，加入各类染色，更符合当下年轻人追求时尚个性的多方面需求。”刘汝灏说。

　　智能化让隆祺鞋业满足了市场需求，实现了由劳动密集型向高端制造的转型升级，打造出自有品牌。

　　河南上农实业有限公司是一家集生猪养殖、屠宰，肉品精加工、深加工，冷链物流配送于一体的综合性食品企业。数字化技术的应用，让该公司涌现出更多“从0到1”的创新成果。

　　自动化、智能化程度高，生产工艺先进，产品成型率高、损耗率低，一系列优势助力该公司打造出了影响力辐射全国的品牌。上农实业总经理颜卫波介绍，自2022年建成投产以来，该公司注重健全科技成果转化机制，让“实验室”与“生产线”更紧密对接，推动“样品”成为“产品”，先后荣获国家高新技术企业、中国肉类食品行业先进企业等荣誉，获得2项科技成果认定、7项专利认定、2项著作权认定。

　　作为一家专业生产防晒服高档面料的企业，河南红柳树纺织有限公司今年3月份投产，走的就是高配路线。“吞”进一根线，“吐”出一件衣，智慧纺织让该公司在行业领跑。“目前一期项目已建成投产，安装织布设备600台套、倍捻设备400台套。这些设备自动化程度高，可有力促进传统行业提质升级。”该公司负责人刘霜说，企业研发生产的仿真丝坯布产品已上市，订单源源不断，预计年产量5000万米，可同时满足本地和周边市场的需求。

　　上蔡县委书记李超表示，目前该县已经形成制鞋纺织主导产业集群集聚、强势发展的良好局面，并培育出了一批知名品牌。下一步，将在提高政务服务效率、解决经营主体实际困难、营造一流营商环境上持续发力。通过调整产业布局，加快壮大主导产业集群、积极发展纺织服装制鞋全产业链。 （经济日报记者 夏先清 杨子佩）

(责编：王连香、李楠桦)
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