人民网北京6月23日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，在全面总结试点成功经验的基础上，6月20日起，国铁集团在全国铁路推广实施“铁路运费贷”物流金融产品，助力降低社会物流成本，支持实体经济高质量发展。

为深化铁路和金融供给侧结构性改革，加快推进铁路现代物流体系建设，国铁集团联合中国建设银行于今年2月21日起在武汉、南宁、成都、昆明等铁路局集团公司管内开展铁路物流金融服务试点，依托铁路货运95306平台，推出“铁路运费贷”等铁路物流金融产品。

据国铁集团货运部负责人介绍，试点四个月以来，铁路物流金融服务成效初显，已使用上述铁路物流金融产品的客户超200家，银行授信融资总额超过110亿元，为铁路物流客户拓展了融资渠道，有效降低了企业融资成本和物流成本。同时，铁路物流网和金融服务网的系统联通和业务融合，提升了物流和金融服务的品质效率，吸引更多客户选择铁路运输方式，也促进了“公转铁”运输。

该负责人介绍，下一步，国铁集团将与金融机构加强合作，坚持以客户需求为导向，持续优化95306系统功能，不断提升铁路物流金融服务品质，为降低社会物流成本、服务实体经济高质量发展注入新动能。

(责编：王连香、吕骞)

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