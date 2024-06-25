原标题：五部门发文培育消费新场景

科技日报北京6月24日电 （记者刘园园）国家发展改革委会同农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局24日联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》），将围绕6个方面重点任务，培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长。

“近两年，我国消费需求不断释放，消费市场稳步回暖。2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，是经济增长第一拉动力。”国家发展改革委就业司相关负责人介绍，当前，科技革命和产业变革加速演进，大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新技术手段不断涌现，数字技术、数据要素正在深刻改变人类生产和消费，这将为消费供给迭代升级提供众多新机遇。

“促进消费稳定增长，关键是要把蕴藏的巨大消费潜力释放出来。”该负责人说，消费新场景是消费新业态、新模式、新产品的系统集成，对促进消费提质升级、更好满足人民高品质生活具有重要意义。

《措施》围绕餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费和社区服务消费明确了6个方面重点任务，并提出了17项政策举措。

围绕培育文旅体育消费新场景，《措施》要求，深化旅游业态融合创新。开展数字赋能文旅场景建设行动，积极发展数字艺术、沉浸式体验等新业态，支持利用网络直播、短视频平台开展线上旅游展示活动。

在培育购物消费新场景方面，《措施》提出，利用新技术拓展购物消费体验。探索利用人工智能大模型、虚拟现实（VR）全景和数字人等技术，拓展电商直播场景。发展线上“虚拟家居布置”“虚拟试衣”等产品展示业务，促进沉浸式体验消费。

关于培育大宗商品消费新场景，《措施》提出，拓展汽车消费新场景，打造高阶智能驾驶新场景；丰富家装家居消费场景，推进室内全智能装配一体化和全屋智能物联；打造电子产品消费新场景，加大柔性屏、超级摄影、端侧大模型等软硬件功能开发，开拓智能穿戴设备应用领域。

(责编：杨曦、陈键)

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