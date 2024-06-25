原标题：2024年“工康旅”特殊资产推介会在杭举办 共筑特殊资产互联网交易新生态

6月20日，由中国长城资产主办，阿里资产承办的“工康旅”资产推介会在杭州成功举办。全国央国企、头部产业投资人、同业机构等400余位嘉宾参会。

本次推介会聚焦“工业、康养、旅游”三类特定类别资产，精选中国长城资产在全国的近600亿元优质资产，涵盖矿产资源、产业园区、仓储物流等资产，以及知名旅游城市、知名景点的酒店、住宅等康养旅游地产。其中，华东、华中、华北以及川渝等具有核心区位优势地区的资产总量占比超过66%。

中国长城资产党委书记、董事长李均锋在致辞中指出，本次推介会是中国长城资产历史上第一次聚焦“工康旅”类资产进行专项推介，是在2023年推出“商业、办公、酒店”类资产的基础上，隆重推出“工业、康养、旅游”类资产，以上两大类资产既是过往金融资源投入的重要领域，也是带动就业、税收、地方经济发展的重要板块，既牵动民生、又事关发展，是新旧动能转换的周期缩影。此次，中国长城资产向全社会发出邀请，拟通过参与特殊资产运作，共同盘活存量资源、优化增量投资，对新旧动能转换和经济高质量发展做出应有贡献。

淘宝事业部总裁谌伟业对长期以来中国长城资产深耕不良资产市场，主动融入新发展格局，为经济高质量发展提供优质金融服务给予充分肯定，对以往友好合作表示赞许，期待双方进一步深化合作，在传统的交易服务基础上，加强金融资产处置数字化建设，进行科技赋能、数据赋能，联合开发新产品、新服务，共同推进资产领域与互联网生态圈的融合。

会议期间，中国长城资产与阿里签署战略合作协议；中国长城资产向参会嘉宾介绍了重点推介资产、相关优质资产等总体情况、合作模式等，阿里资产进行了特殊资产行业分享。中国长城资产相关经营单位与参会客户进行了充分的沟通，达成处置意向或存量资产盘活意向，并签署相关协议。

本次“工康旅”资产推介会的成功举办，加大了中国长城资产优质资产的营销力度，拓展了中国长城资产与央国企、头部产业投资人的合作空间。下一步，中国长城资产将继续践行中国特色金融发展之路对金融资产管理公司的新要求，构建“专业化、重管理”的不良资产经营模式，为经济高质量发展做出长城贡献。

(责编：曹淼、李源)

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