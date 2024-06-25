原标题：浙商银行党委书记、董事长陆建强出席浙江省并购联合会第一届理事会第五次会议暨第二届第一次会员大会

6月24日，浙江省并购联合会（以下简称“省并购联合会”）第一届理事会第五次会议暨第二届第一次会员大会在杭州召开。

浙江省委金融办副主任潘广恩到会指导。他首先肯定了省并购联合会过去几年在陆建强会长带领下取得的工作成果，对新一届理事会班子的组建表示热烈祝贺，并对未来工作提出四点工作要求：一是提升政治站位，贯彻落实中央金融工作会议精神和省委金融工作会议精神，借鉴兄弟省份的先进经验，形成有利于上市公司做大做强的措施和政策体系。二是围绕着硬科技推动省内上市公司实现高质量发展。三是围绕综合金融服务，帮助上市公司建立化解问题的良好生态圈。四是坚持依法合规经营，提升上市公司经营质量，以规范化促进可持续发展。

省并购联合会第一届理事会会长，浙商银行党委书记、董事长陆建强出席会议，并围绕“强化产业逻辑实现生态提升，并购促进新质生产力发展的新价值”作主题分享。陆建强会长从政策、技术、产业等方面，详细阐述并购重组在推动新质生产力发展上的独特价值，同时明确了浙江省上市与并购联合会未来工作方向。

陆建强会长强调，新质生产力已成为当前推动我国高质量发展的内在要求和着力点，资本市场也同样经历着深刻变革。要深刻把握资本市场功能转变和并购重组价值实现的新逻辑，深刻认识并购重组在推动新质生产力发展方面所具备的独特价值，深刻理解适应新质生产力发展需要的并购重组新趋势。

陆建强会长指出，未来省并购联合会将进一步围绕省委省政府中心工作，深入推进落实“凤凰行动”计划2.0，当好“金融强省”建设和资本市场助力新质生产力发展的重要帮手。他提出四点要求：一是围绕“三张清单”构建服务新质生产力的生态体系。二是持续提升链接能力，对已经形成品牌的活动和平台要坚持下去，不断地对接工作、碰撞思想。三是下沉到地方，总结出经典案例，更好服务区域产业集群及经济高质量发展。四是借鉴近年金牌金融顾问、金牌并购师的培养做法，加强专家队伍和专业人才队伍建设。

此次大会根据省并购联合会章程，审议并通过了第一届理事会工作报告、财务工作报告、名称变更等7项议案，省并购联合会会后将更名为浙江省上市与并购联合会。同时，本次大会顺利选举产生了第二届理事会、监事会成员，陆建强当选为浙江省上市与并购联合会第二届理事会会长。

(责编：曹淼、李源)

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