人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

政策显效！汽车报废更新补贴申请达11.3万份

2024年06月25日16:36 | 来源：新华网
小字号

商务部25日发布数据显示

自3月推动消费品以旧换新行动方案印发实施以来，政策成效逐步显现

汽车方面——

截至6月25日中午12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3万份，近一周以来新增补贴申请数量超3.6万份，呈现加快增长态势

5月，全国汽车零售227.1万辆，同比增长8.7%

其中新能源乘用车零售同比增长38.5%

二手车交易158.5万辆，同比增长5.9%

报废汽车回收量52.3万辆，同比增长55.6%

家电方面——

1至5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元，同比增长7%

其中5月单月零售额743亿元，同比增长12.9%

1至5月，主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%

家装厨卫方面——

5月份，限额以上单位家具类商品零售额增长4.8%，较上月加快3.6个百分点

记者：谢希瑶、韩佳诺

编辑：田宇

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打造“数字桥梁” 数字金融服务助推民生服务与农特产品发展
　　人民网北京6月25日电 （记者许维娜）“构建新发展格局，进一步凸显东北的重要战略地位”“推进中国式现代化，需要强化东北的战略支撑作用”“更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果”……历经20多年的转型磨砺，东北地区已稳步迈向全面振兴新征程，蓄势待发。 细数东北三省在推动东北全面振兴取得的新进展和新成效时，粮食生产领域的成果位居首位。…
加速高质量发展步伐 侨企深耕中国大市场
　　人民网北京6月25日电 （李栋）从企业创立之初只有几位员工、一间租用的小办公室，到如今成长为一家深耕大健康产业的现代化企业。在完美（中国）有限公司董事长古润金看来，随着中马经贸合作迈向下一个“黄金50年”，完美公司也将开始“新30年”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部