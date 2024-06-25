政策显效！汽车报废更新补贴申请达11.3万份
2024年06月25日16:36 | 来源：新华网
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商务部25日发布数据显示
自3月推动消费品以旧换新行动方案印发实施以来，政策成效逐步显现
汽车方面——
截至6月25日中午12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3万份，近一周以来新增补贴申请数量超3.6万份，呈现加快增长态势
5月，全国汽车零售227.1万辆，同比增长8.7%
其中新能源乘用车零售同比增长38.5%
二手车交易158.5万辆，同比增长5.9%
报废汽车回收量52.3万辆，同比增长55.6%
家电方面——
1至5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元，同比增长7%
其中5月单月零售额743亿元，同比增长12.9%
1至5月，主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%
家装厨卫方面——
5月份，限额以上单位家具类商品零售额增长4.8%，较上月加快3.6个百分点
记者：谢希瑶、韩佳诺
编辑：田宇
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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