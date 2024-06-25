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国学时代“南湖号”开展首场党建活动

2024年06月25日08:20 | 来源：中国网
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原标题：国学时代“南湖号”开展首场党建活动

　　近日，北京市西城区教育研修学院附属幼儿园、北京市西城区曙光幼儿园、北京市西城区育民五一幼儿园、北京市西城区民族团结幼儿园的五十多位北京市青年教师党员走出教室，来到位于北京青山绿水间的南长河上，开展了一场别开生面的党建主题活动。

　　今年5月，北京国学时代开展了两项航船游览服务。一艘航船服务于大中小学生的传统文化研学，命名为“尔雅号”。另一艘航船服务于党员的红色文化建设，命名为“南湖号”。据了解，游船上的国学内容与古籍息息相关。北京国学时代作为古籍数字化领域的应用创新企业，以古籍数字资源和信息技术为基础，形成了以古籍大数据服务为核心，以数字国学馆与古籍文创为两翼的产品战略构架。

　　乘坐在“南湖号”中，教师们一边欣赏两岸江南水乡般的景色，一边倾听古籍中有关南长河与两岸历史遗迹的故事，了解北京地区水系发展变化与北京建城史的密切关系。“要热爱自己的家乡，首先要了解家乡。深厚的感情必须以深刻的认识作基础”，老师们纷纷表示切实感受到了北京的魅力，这样的主题党建活动既鲜活又有趣。

(责编：曹淼、李源)
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