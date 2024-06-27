人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动举行

2024年06月27日08:35 | 来源：科技日报
小字号

原标题：2024年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动举行

新华社哈尔滨6月26日电 （记者朱悦）6月26日，中央宣传部联合黑龙江省委、黑龙江省人民政府在哈尔滨尚志市举办2024年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。

2024年文化科技卫生“三下乡”活动坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，以社会主义核心价值观为引领，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，着力加强农村思想文化建设，深化理论宣传普及，丰富农村文化生活，大力传播科学知识，培育绿色健康生活方式，促进提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，助力乡村全面振兴和农业强国建设。

在当天的“三下乡”集中示范活动中，来自宣传、文化、科技、卫生、教育、农业、司法行政等数十个部门的专家和志愿者，在尚志市一面坡镇开展了理论宣讲、科学知识普及、医疗义诊等各类服务，文艺工作者为群众表演了精彩纷呈的文艺节目。相关专家和志愿者还将走村入户，把农技、法律、健康等方面的知识送到田间地头、送到农民身边。

据悉，根据2024年文化科技卫生“三下乡”活动安排，国家发展改革委、教育部、科技部、司法部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、广电总局、共青团中央、全国妇联、中国文联、中国科协等部门在有关省（自治区、直辖市）牵头开展集中示范活动。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航暑运旅客出行热情高 航司加大运力投放满足旅客出行需求
　　人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）随着大学生毕业季以及各地高考、中考的结束，全国中小学及高校开始集中放暑假，2024年暑运也随之拉开序幕，毕业游、亲子游热度纷纷被提上日程，民航出行热度不断攀升。 业内人士预计，2024年民航暑运旅客出行热情高涨，民航业运量及客座率均有望实现明显增长。…
从田间到舌尖 2000余种特色农产品、食品走进北京
　　人民网北京6月26日电 （记者孙博洋）24日，来自20多个省市区的2000多种特色农产品、食品汇聚北京新发地，为北京市民的餐桌增添更多选择。 在24日举行的全国优质食品农产品夏季展销大会上，中国食品安全报社总编辑李涛表示，此次展会为地方优质特色农产品和优质食品搭建了一个集供需对接、渠道推介、品牌赋能、线下展示、媒体宣传等于一体的全产业链服务平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部