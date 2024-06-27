原标题：2024年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动举行

新华社哈尔滨6月26日电 （记者朱悦）6月26日，中央宣传部联合黑龙江省委、黑龙江省人民政府在哈尔滨尚志市举办2024年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。

2024年文化科技卫生“三下乡”活动坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，以社会主义核心价值观为引领，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，着力加强农村思想文化建设，深化理论宣传普及，丰富农村文化生活，大力传播科学知识，培育绿色健康生活方式，促进提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，助力乡村全面振兴和农业强国建设。

在当天的“三下乡”集中示范活动中，来自宣传、文化、科技、卫生、教育、农业、司法行政等数十个部门的专家和志愿者，在尚志市一面坡镇开展了理论宣讲、科学知识普及、医疗义诊等各类服务，文艺工作者为群众表演了精彩纷呈的文艺节目。相关专家和志愿者还将走村入户，把农技、法律、健康等方面的知识送到田间地头、送到农民身边。

据悉，根据2024年文化科技卫生“三下乡”活动安排，国家发展改革委、教育部、科技部、司法部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、广电总局、共青团中央、全国妇联、中国文联、中国科协等部门在有关省（自治区、直辖市）牵头开展集中示范活动。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经