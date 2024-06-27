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国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月举行

2024年06月27日08:36 | 来源：新华网
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原标题：国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行

　　中国科技第一展——第二十六届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）将于2024年11月14日-16日在深圳举行。本届高交会展览总面积达40万平方米，共有来自全球100多个国家和地区的5000余家高新技术企业参展，专业观众预计达50万人次。

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　　据悉，本届高交会将举行高端会议、行业论坛、投融资对接等百余场配套活动，展示发布近万个项目成果，在未来科技、国之重器、科技巨头产业链、专精特新及新质生产力、新材料、生物科技与医疗、低空经济与空天、半导体显示与集成电路、电子信息与大数据、人工智能与机器人、新能源产业、高科技农业、轨道交通等多个专业领域全方位宣传中国与世界高新技术发展趋势。在本届展会上，深圳市政府联合有关部门特别设置国之重器重大装备展，突出展示中国重大装备制造领域明星方阵，发布国之重器最新科技成果。

　　据悉，国之重器重大装备展将邀请中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国南方电网有限责任公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国一重集团有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中国中车集团有限公司、中国广核集团有限公司、三一集团有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、中国华录集团有限公司等一批代表我国科技重器最高水平、具有全球竞争力的世界级企业参展参会。

　　“重大技术装备攻关围绕具有技术集中度和含量高、系统成套复杂、附加值高、带动性大等特点的重大装备开展关键核心技术攻关，是事关综合国力的重要战略举措。国之重器重大装备展将成为本届高交会最大亮点之一。”高交会组委会相关负责人表示，亮相本届高交会的重大技术装备主要包括航空航天装备、海工与船舶装备、轨道交通装备、半导体集成电路高技术装备、电力装备、石油化工装备、矿山冶金装备、工程机械装备、高端工业母机、电子信息大数据智能技术装备、智慧农业装备、高端医疗生物科技装备、节能环保装备、特种装备等。

　　科技立国，国运所在，国脉所系，国昌所依。高交会经国务院批准，已经成为国家科技重器宣传展示的第一平台。

(责编：曹淼、李源)
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