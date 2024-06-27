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支持创业投资做大做强

 ——相关负责人解读《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

马爱平
2024年06月27日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：支持创业投资做大做强

创业投资已成为发展新质生产力、建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动经济社会高质量发展的重要力量。日前，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。

“《政策措施》也被称为‘创投十七条’，是继2016年国务院出台《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》以来，国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件。《政策措施》的出台，对完善创业投资‘募投管退’全链条政策环境和管理制度，支持创业投资做大做强，具有十分重要的意义。”国家发展改革委副主任李春临26日在国务院政策例行吹风会上介绍。

发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。“《政策措施》的主要内容，可以概括为培育创投主体、拓宽资金来源、加强引导扶持、健全退出机制、优化市场环境。”李春临说，其中，培育创投主体，主要是加快培育一批高质量的创业投资机构，支持专业性创业投资机构发展，发挥政府出资的创业投资基金作用，落实和完善国资创业投资管理制度。拓宽资金来源，主要是鼓励长期资金投向创业投资，支持资产管理机构加大对创业投资的投入，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，丰富创业投资基金产品类型。

创业投资一头连着产业、一头连着金融，既要衔接上游的研发端，又要适配下游的应用端，涉及面广、影响范围大。《政策措施》围绕创业投资“募投管退”全链条全生命周期各环节，提出了具体的政策举措。

“在募资端，引导保险资金等长期资金投资创业投资，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，动员有条件的社会资本做‘耐心资本’，解决行业‘缺长钱’和‘无米下锅’的问题。”李春临介绍，在投资端，针对创投机构反映“有钱也难投出去”“找不到好的投资对象和投资项目”的问题，由国家发展改革委牵头，会同相关部委，建立创业投资与创新创业项目的对接机制，为广大创投机构提供一批优质的、符合国家发展方向和战略导向的好项目，解决“钱往哪里投”的问题。

“我们将会同有关部门完善工作机制，加强统筹协调，出台配套措施。看得准的就尽快出台，需要试点的将在适当范围内扩大试点，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系。同时，对《政策措施》的落实情况加强跟踪监测，形成工作闭环，以务实有效的措施稳定市场预期、激发创投市场活力。”李春临表示。

（科技日报北京6月26日电）

(责编：杨曦、陈键)
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