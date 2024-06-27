新华社北京6月27日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东27日在例行新闻发布会上表示，中方高度关注欧盟《外国补贴条例》相关做法对中国企业对欧出口和投资经营造成的严重负面影响，并已多次表达强烈不满和坚决反对。目前，商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料，正在依法进行审查，有关情况将及时对外发布。

记者从中国机电产品进出口商会获悉，今年2月以来，欧盟依据《外国补贴条例》针对中国企业发起相关调查，涉及铁路机车、光伏、风电和安检设备等机电产品。

中国机电产品进出口商会日前公开表示，欧盟相关调查不仅对中国产品或服务进入欧盟市场及中国企业对欧投资造成阻碍，还对中国企业在欧竞争力造成损害，同时也影响中欧经贸合作大局。中国机电产品进出口商会正在积极通过相关法律途径，依法维护相关产业和企业利益。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经