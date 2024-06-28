原标题：中德将围绕气候变化和 绿色转型开展合作

科技日报讯 （记者刘园园）6月25日，记者从国家发展改革委获悉，中德气候变化和绿色转型对话合作机制首次高级别对话日前在京举行。此次对话旨在落实两国领导人就加强中德气候变化和绿色转型对话合作重要共识，扎实推进政策交流和务实合作。

国家发展改革委表示，中方愿与德方以此次对话召开为契机，在能效和循环经济、气候多边进程、工业减碳、能源转型等重点领域进一步提升合作水平，在绿色低碳技术领域进一步挖掘合作空间，助力两国绿色低碳发展和经济持续向好发展，为全球应对气候变化作出更大贡献。

德方表示，中国在推进可再生能源发展方面成就令人瞩目。德方愿与中方一道加强合作，在可再生能源消纳、智能电网发展、零碳低碳产品生产等具体领域进一步探索合作空间，将中德绿色合作提高到新的水平。

中德双方宣布对话达成一系列重要成果：一是双方在机制框架下启动绿色转型中德省州合作，国家发展改革委、德国联邦经济和气候保护部将共同支持江苏省和德国巴符州之间、四川省和德国北威州之间在相关领域开展交流合作；二是国家发展改革委与德国联邦经济和气候保护部达成中德能效工作组2024年工作计划；三是国家发展改革委与德国联邦环境、自然保护、核安全和消费者保护部达成《落实〈中德循环经济和资源效率对话行动计划〉的近期活动要点》；四是工业和信息化部与德国联邦经济和气候保护部成立中德工业减碳工作组；五是国家节能中心和德国国际合作机构启动中德重点领域能效提升示范项目合作。

(责编：杨曦、陈键)

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