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“港车北上”周年，逾96万辆次香港单牌车进出境

2024年07月02日09:06 | 来源：新华社
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新华社广州7月1日电（记者魏蒙）拱北海关1日发布数据，至2024年7月1日0时，“港车北上”政策已实施满一周年。过去一年里，拱北海关所属港珠澳大桥海关累计监管验放实际进出境香港单牌车突破96.7万辆次。

2023年7月1日，“港车北上”政策落地实施。为便利港澳居民驾车入粤探亲访友、度假旅游、工作生活，拱北海关将海关备案融入“港车北上”整体申办流程，对符合条件入出内地的港澳单牌车实行“免担保”政策，有效降低港澳居民的申办成本。

据统计，已有6.8万辆香港单牌车完成海关备案，且香港居民备案申请热情持续高涨，最近一月新增备案车辆5500余辆，预计未来经港珠澳大桥进出境车辆数将继续保持高速增长态势。

今年以来，“港车北上”月均实际进出境超11万辆次。今年6月份数量再上新台阶，单月首次突破13万辆次，较政策实施首月增长17倍。截至7月1日，已连续三个月保持月通行量12万辆次以上。

同时，口岸“周末热”“节假日热”已成为“港车北上”潮流的显著特征。今年周末及节假日口岸进出境港、澳单牌车日均通关量达1.2万辆次，其中香港单牌车日均通行量达7000辆次，清明假期单日通行峰值更是达到8700辆次，进一步展现了“港车北上”政策对促进粤港澳大湾区深度融合发展的积极作用。

“通过持续推进海关风险闸云卡口改造、优化司机卡验核等微改造，口岸客车单向验放数量较2023年‘港车北上’首月增长1.5倍，风险闸验放效率提升80%，助力打造大湾区宜居宜游宜业的优质生活圈。”港珠澳大桥海关监管一科副科长李国风说。

(责编：王震、陈键)
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