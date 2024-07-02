新华社上海6月29日电（记者郑钧天 王优玲 黄安琪）今年34岁的张颂蔚在上海当保安。他一直有一个愿望，把妻子和小孩接到上海，实现举家团圆。所幸，那一天已经不远了。

在保障性租赁社区——上海华润有巢公寓社区马桥AI店，张颂蔚正在申请“一套房”。

张颂蔚告诉记者，对外地打工者而言，工地临时宿舍、老旧住房、城中村、群租房曾是更普遍的选择。而现在，有望住进这样的小区：配套完善，周边有商业综合体、公园、医院、学校，空调不制冷（热）、东西维修等生活服务难题都可以随时解决……

一盏温馨的灯、一个温暖的家，“在大上海有个家”是不少像张颂蔚这样的新市民的梦想，他们对保障性租赁住房的需求十分强烈。

为更好解决从事建筑、交通、环卫、快递等为城市建设和运行提供保障的新市民“居住难”问题，2020年起作为“租购并举”模式中的重要改革内容，上海创新推出“新时代城市建设者管理者之家”产品，围绕“家”字做文章，更好营造“家”的氛围，让新市民住得更舒心、更有尊严。

上海市住建委主任胡广杰说，此举旨在推进保障性租赁住房领域改革，着力应对租房需求上的痛点、堵点和难点，让外来人口进得来、留得下、住得安、能成业，让他们感受到上海这座超大城市的温度和包容。

在建设配套上，“新时代城市建设者管理者之家”注重舒适性，虽然是“一张床”，但都带有独立的卫浴设施，且让员工能够拎包入住。在布局上，该产品更加注重便捷性，在交通便利、产业比较集中的区域进行配置。

“一张床位的价格在每月500元至1000元，这是一名蓝领工人、快递员或者环卫工人月收入的10%至15%。”据上海市房屋管理局局长王桢介绍，2024年上海计划筹措3万张床位，其中在保障性租赁住房序列中提供1.8万张床位，为更多城市建设者、管理者提供服务。

(责编：王震、陈键)

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